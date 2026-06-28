לקראת הסלמה: ארה"ב תתקפל - או תילחם? זה מה שגרם למתקפות ההדדיות בהורמוז

מה גרם לחידוש המתקפות בין ארה"ב לאיראן?

ימים בודדים אחרי שסגן נשיא ארה"ב חגג את חתימת ההסכם מול טהרן, חילופי האש חוזרים, והתנועה בהורמוז נראית שוב בסכנה.

הכל נעוץ בנוסח ההסכם, שקבע כי במהלך שישים הימים לא ייגבו עמלות או חיובים כלשהם על מעבר במצרי הורמוז.

מבחינת איראן, מדובר בקביעה דה-פקטו לפיה בתום שישים הימים היא תהא רשאית לגבות כספים עבור "שירותים ימיים" וביטוח מעבר ספינות, ובמילים אחרות - פרוטקשן.

האיראנים אומרים כי נוסח ההסכם אמנם מונע מהם את הזכות לגבות כספים על מעבר במהלך החודשיים הקרובים, אולם אין זה אומר שהמצר אינו נתון כבר כעת לשליטתה.

איראן יצרה אפוא מעבר סמוך לשטחה, דרכו יורשו ספינות לעבור ללא חיוב, אולם בכפוף לחובה להירשם דרך הערוץ הימי של משמרות המהפכה. הדבר לא מצא חן בעיני האמריקנים שראו את איראן לוקחת שליטה מלאה על המצר עוד במהלך ימי הפסקת האש.

ארה"ב בשיתוף עם עומאן יצרה מעברים אחרים בסמוך לחופי עומאן, בניסיון להבטיח את חופש השיט ללא התערבות איראנית. איראן, שהצליחה להכפיף את טראמפ לגחמותיה בעקבות חסימת הורמוז, ראתה את כלי הסחיטה הולך ונשחק, והחליטה לתקוף ספינות שעברו במעבר העומאני.

לפי דיווחים הערב (ראשון), אין זו הפעם הראשונה שאיראן תוקפת ספינות העוברות במעבר העומאני, אלא שביום שישי התקיפה לראשונה הצליחה, מה שגרם לארה"ב לתקוף בחזרה.

מדיווחים עולה כי איראן תקפה במהלך כל הימים האחרונים ספינות שסירבו לעבור במעברים אותם איראן הכפיפה למשמרות המהפכה.

מוקדם יותר אמר שר החוץ האיראני כי איראן היא זו ששולטת במצרי הורמוז, וכי כל ניסיון מעבר שאינו כפוף לאיראן רק יחמיר את המצב.

בינתיים, איראן מתעכבת במלאכת שליית המוקשים לכל רוחב המעבר בניסיון להכריח את הספינות הרבות לעבור אך ורק דרך המעבר אותו קבעה.

בעקבות חילופי האש הודיעו הצדדים על ביטול השיחות שתוכננו להמשך השבוע בין ארה"ב לאיראן בשוויץ.

נותר להמתין ולראות אם ארה"ב תתקפל שוב בפני הדרישה האיראנית לשלוט באופן אקטיבי במצרי הורמוז, בינתיים ניתן להניח כי צפויים חידושי אש נוספים כבר בימים הקרובים.