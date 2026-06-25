"כאן חיל הים האיראני": ההקלטה חושפה את הבלוף מאחורי שיחות המו"מ

בין המצרים - מצרי הורמוז ורשת הקשר אתמול

בשעה שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ מפזר הצהרות על התקדמות במגעים מול טהרן, גלי האתר במפרץ הפרסי משדרים מסר שונה בתכלית. תיעוד חדש של רשת הקשר הימית חושף את הטון התוקפני של משמרות המהפכה, הרחק מהחיוכים הדיפלומטיים בשוויץ.

בהקלטות שנחשפו, נשמע נציג חיל הים האיראני (SEAN Navy) כשהוא פונה באופן גורף לכל הספינות במפרץ הפרסי ובים עומאן. המסר חד-משמעי: אין מעבר ללא רשות. "המעבר במצרי הורמוז אפשרי רק באישור חיל הים האיראני ובנתיב שנקבע. כל כלי שיט שינסה לעבור ללא אישור, ללא מערכת AIS פעילה או מחוץ לנתיב – אחראי לכל תוצאה מסוכנת שתבוא".

קולות הקשר במצרי הרומוז אתמול (רביעי) - צילום: רשתות חברתיות קולות הקשר במצרי הרומוז אתמול (רביעי) | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:37

המציאות הזו מציבה את הממשל האמריקני בעמדה בעייתית. רק אתמול הצהיר טראמפ ברשת החברתית שלו כי איראן הבטיחה שאין לה כל כוונה לגבות אגרות מעבר או דמי ביטוח. טראמפ מיתג את הדיווחים על גביית כספים כ"פייק ניוז מסית", ואף איים כי גילוי של אגרות כאלו יוביל להפסקת המו"מ באופן מיידי.

אולם, המקורות בשטח מלמדים על מציאות הפוכה: חיל הים של משמרות המהפכה ממשיך לשדר שהמצר "סגור" למעשה למי שאינו מציית להוראותיו. בניגוד לרוח ההסכמים, האיראנים מאיימים בהשלכות על כל חריגה מהנהלים שהם עצמם קבעו. בעוד שסגן הנשיא ואנס מנסה להגיע להסכם מלא, תנועת הספינות במצר אמנם בשיא, אך המומחים מזהירים כי הדרך לנורמליזציה רחוקה מאי פעם.

התיעוד מהקשר אינו משאיר מקום לספק: המילים של טראמפ לחוד, והפקודות של חיל הים האיראני לחוד.