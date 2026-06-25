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המזרח התיכון

"כאן חיל הים האיראני": ההקלטה חושפה את הבלוף מאחורי שיחות המו"מ

בעוד שבחדרי הדיונים בשוויץ מדברים על נורמליזציה, בקשר הימי של מצרי הורמוז נשמעת מנגינה אחרת לגמרי | "המעבר במצרי הורמוז אפשרי רק באישור חיל הים האיראני ובנתיב המיועד לכך", נשמע קולו של קצין איראני באזהרה חוזרת לכל כלי השיט באזור (חדשות בעולם)

בין המצרים - מצרי הורמוז ורשת הקשר אתמול

בשעה שהנשיא האמריקני מפזר הצהרות על התקדמות במגעים מול טהרן, גלי האתר במפרץ הפרסי משדרים מסר שונה בתכלית. תיעוד חדש של רשת הקשר הימית חושף את הטון התוקפני של משמרות המהפכה, הרחק מהחיוכים הדיפלומטיים בשוויץ.

בהקלטות שנחשפו, נשמע נציג חיל הים האיראני (SEAN Navy) כשהוא פונה באופן גורף לכל הספינות במפרץ הפרסי ובים עומאן. המסר חד-משמעי: אין מעבר ללא רשות.

"המעבר ב אפשרי רק באישור חיל הים האיראני ובנתיב שנקבע. כל כלי שיט שינסה לעבור ללא אישור, ללא מערכת AIS פעילה או מחוץ לנתיב – אחראי לכל תוצאה מסוכנת שתבוא".

קולות הקשר במצרי הרומוז אתמול (רביעי)
קולות הקשר במצרי הרומוז אתמול (רביעי)| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המציאות הזו מציבה את הממשל האמריקני בעמדה בעייתית. רק אתמול הצהיר טראמפ ברשת החברתית שלו כי הבטיחה שאין לה כל כוונה לגבות אגרות מעבר או דמי ביטוח. טראמפ מיתג את הדיווחים על גביית כספים כ"פייק ניוז מסית", ואף איים כי גילוי של אגרות כאלו יוביל להפסקת המו"מ באופן מיידי.

אולם, המקורות בשטח מלמדים על מציאות הפוכה: חיל הים של משמרות המהפכה ממשיך לשדר שהמצר "סגור" למעשה למי שאינו מציית להוראותיו. בניגוד לרוח ההסכמים, האיראנים מאיימים בהשלכות על כל חריגה מהנהלים שהם עצמם קבעו. בעוד שסגן הנשיא ואנס מנסה להגיע להסכם מלא, תנועת הספינות במצר אמנם בשיא, אך המומחים מזהירים כי הדרך לנורמליזציה רחוקה מאי פעם.

התיעוד מהקשר אינו משאיר מקום לספק: המילים של טראמפ לחוד, והפקודות של חיל הים האיראני לחוד.

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