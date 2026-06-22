האם הבן יופיע סוף סוף? הלוויית חמינאי תתקיים ביום שלישי בקום

חמינאי ( צילום: Khamenei.ir )

כארבעה חודשים לאחר שחוסל במתקפת הפתע שפתחה את המלחמה, כלי תקשורת באיראן מדווחים כי הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי, תתקיים ביום שלישי הקרוב בעיר קום. מסע ההלוויה המרכזי ייערך בעיר הדתית, ובמקביל יתקיימו טקסים לזכר בני משפחתו הנוספים שנהרגו לצידו במהלך מבצע "שאגת הארי".

כזכור, חמינאי נהרג ביום הראשון ללחימה, ב-28 בפברואר, כאשר חיל האוויר הישראלי תקף את לשכתו ומתחם מגוריו בטהראן. בתקיפה נהרגו לצידו מספר קצינים בכירים ובני משפחה. מאז אותו יום, גופתו לא הובאה לקבורה, והמשטר האיראני התמודד עם משבר תאולוגי ופוליטי חסר תקדים. 100 ימים ללא קבורה העיכוב הממושך בקבורת המנהיג העליון לשעבר עומד בסתירה מוחלטת להלכה השיעית, המחייבת קבורה מהירה. כבר חלפו 60 יום מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בין איראן לארצות הברית, ובמהלך תקופה זו נערכו הלוויותיהם וקבורתם של מפקדים ובכירים אחרים שנהרגו במתקפה, אך גופתו של חמינאי נותרה ללא מנוחה. קרעי הניח 'אבן פינה' לבית המשפט החדש: 'נביא הצעה לביטול בג"ץ' דוד קליין | 12:18 "מומחי סייבר תולשים שערות" | התמונה של הלפטופ שמביכה את ממשל טראמפ יוסי נכטיגל | 13:08 ב-2 ביוני הודיע מוחמד עלי תוואכלי-זאדה, סגן לענייני חברה ותרבות בעיריית טהראן, כי נקבעו שלושה ימי פרידה מגופתו של חמינאי, וכי מסע הלוויה בטהראן יימשך לפחות 24 שעות. אולם ההבטחה לא קוימה, והמשטר נותר משותק מול המשבר. האם המנהיג החדש יופיע? לצד הדיווחים על מועד ההלוויה, במערכת הפוליטית והביטחונית גוברות ההערכות כי יורשו והמנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, עשוי לנצל את המאורע כדי להופיע בציבור לראשונה מאז שנכנס לתפקידו. גורמים שונים מצביעים על כך שטקסי האבל ההמוניים, שבהם יקחו חלק בכירי המשטר וקהל רב, מהווים את העיתוי והבמה הראויים ביותר ליציאתו של חמינאי הבן אל האור.

המנהיג העליון הנבחר מוג'תבא חמינאי

מאז פרוץ הלחימה, ובעיקר מאז שירש את הנהגת המדינה, מוג'תבא חמינאי נעלם לחלוטין מהעין הציבורית. על פי פרסומים שונים, הוא מנהל את המדינה ממקום מסתור סודי ומאובטח מחשש שיחוסל גם הוא. לפי אותם דיווחים, חמינאי הבן שהה במתחם של אביו בזמן התקיפה הקטלנית ואף נפצע בה, אולם עד כה המשטר בטהרן לא פרסם שום מידע רשמי על חומרת פציעתו או על מצבו הרפואי.

היעדרותו הממושכת מהשטח הציתה גל של שמועות באיראן וברחבי העולם. אף על פי שהמשטר ממשיך להפיץ הודעות ומסרים בשמו בערוצים הרשמיים וברשתות החברתיות, אין כיום שום הוכחה חותכת לכך שהוא זה שמנסח אותם, או שהוא אכן מנהל בפועל את ענייני המשטר והמלחמה.

הזדמנות להפגין יציבות

במדינות המערב ובמזרח התיכון עוקבים בדריכות אחר הנעשה בטהרן. הופעה פומבית של המנהיג החדש תספק הצצה ראשונה למצבו הפיזי, ותאותת על הקו שבו בכוונתו להוביל את איראן בעידן שאחרי המלחמה. מבחינת המשטר, מדובר בהזדמנות קריטית להפגין חזות של יציבות, המשכיות ושליטה, לאחר חודשים ארוכים של זעזועים פוליטיים וביטחוניים קשים.

למרות הציפיות, מדובר בשלב זה בהערכות בלבד. עדיין לא ברור האם חמינאי אכן יסתכן ויופיע בטקסים, או שמא יעדיף להישאר במחבוא משיקולי אבטחה קפדניים. גורמים באיראן מציינים כי גם לאחר השגת ההסכם בין וושינגטון לטהרן, המשטר עדיין לוקה בחשבון איום ממשי מצד ישראל – דבר שעשוי להכריע את הכף ולהשאיר את המנהיג העליון החדש בתוך הבונקר.

רקע החיסול לטענת האיראנים ( צילום: רשתות חברתיות )

יצוין כי בשבועות האחרונים התגברו המתחים בתוך צמרת השלטון האיראנית. מפקד משמרות המהפכה, אחמד ואחידי, יצא במתקפה חריפה נגד יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף, והאשים אותו בבגידה על רקע שיחות השלום עם המערב. "המנהיג העליון אפילו לא נקבר עדיין, וקאליבאף כבר לוחץ ידיים עם אלו שהרגו אותו", הצהיר ואחידי בבוטות.

העימות הפנימי חושף את המתח המובנה בין הדרג המדיני המנסה למנוע הסלמה לבין משמרות המהפכה השומרות על הקו הקשוח. בעוד גורמים בינלאומיים מעריכים כי המלחמה עשויה להסתיים בקרוב, נראה כי המאבק הפנימי בתוך טהרן רק מחריף.