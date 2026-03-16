ההצבעה החשאית תחת אש ישראלית, ההודעה שנעצרה ברגע האחרון והקרב המר בין ה"מתונים" לגנרלים של משמרות המהפכה | ב'ניו יורק טיימס' דווח מה באמת קרה בחדרים הסגורים בטהרן מאז חיסולו של עלי ח'אמנאי, ומי ניסה למנוע את "ירושת המלוכה"? (חדשות)
מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן המחוסל, נבחר בתחילת השבוע לרשת את אביו | למרות שלא החזיק מעולם בתפקיד רשמי במשטר - במשך שני עשורים ניהל את משרד אביו | במקביל, בנה אימפריית נדל"ן ענקית: ממלונות הילטון בגרמניה ועד אחזקות בדובאי, לונדון ופריז, כל זאת לצד שורת השקעות מחברות ספנות במפרץ הפרסי ועד חשבונות בנק בשווייץ (מגזין)
מתחת להריסות הבונקר המופצץ בטהראן, כשהוא פצוע וחדור תשוקת נקמה על אובדן משפחתו כולה, מוג'תבא ח'אמנאי תופס את מושכות השלטון | מוג'תבא יוצא מצללי אביו כדי להפוך למנהיג המבוצר והמסוכן ביותר שידעה איראן | אדריכל הדיכוי האכזרי ניצב כעת מול העולם כשהוא מאיץ את המרוץ לגרעין בדרך לדיקטטורה צבאית חסרת מעצורים (העולם הערבי)
למרות הדיווחים הסותרים באשר למינויו, התקשורת הממלכתית באיראן הודיעה הערב באופן רשמי על בחירתו של מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל ידי ישראל במכת הפתיחה של המלחמה, למנהיג העליון הבא של הרפובליקה האיסלאמית | מוגת'בא בן ה-56 הוא השני מבין ששת ילדיו של עלי חמינאי, וכמו אביו נחשב לקיצוני מאוד | במכת הפתיחה הישראלית נהרגו גם אמו, אשתו ובנו והוא עצמו נפצע אך שרד (בעולם)
הרמטכ"ל חושף כי מנהיג איראן חוסל במכת פתיחה קטלנית תוך שניות. 80% ממערך ההגנה של המשטר הושמד וצה"ל השיג עליונות מוחלטת בשמי איראן. במקביל, כוחות היבשה מעמיקים את האחיזה בדרום לבנון לאחר חיסול בכיר חיזבאללה (צבא וביטחון)
טהראן הרחיבה את מעגל התקיפות למדינות המפרץ בשיגורי כטב"מים לבתי זיקוק בסעודיה ומתקני גז בקטאר • קטאר ביצעה תקיפת נגד באיראן • ארה"ב פינתה אזרחים מ-14 מדינות | מדינות המפרץ שוקלות מתקפה משותפת (מלחמה עם איראן)
מועצת המומחים של איראן הכריזה על בנו של עלי חמינאי, מוג'תבא, כיורשו | חברי המועצה לא נפגעו בתקיפה הישראלית היום - וצפויים להכריז בקרוב על מוג'תבא חמינאי כיורשו של המנהיג העליון | כזכור, ישראל תקפה היום את מפגש מועצת החכמים של איראן בעיר קום, בעת שהתכנסה כדי לבחור מנהיג עליון חדש במקומו של עלי חמינאי המחוסל (בעולם)
חיסולו של עלי חמינאי היה תוצאה של מאמץ מודיעיני שנמשך שנים | כאשר המאבטחים והנהגים של בכירי המשטר הגיעו לעבודתם, ישראל כבר עקבה אחריהם בזמן אמת באמצעות חדירה למערכות תצפית ותקשורת | במקביל, ישראל הצליחה לשבש רכיבים במספר אנטנות סלולריות באזור, צעד שמנע מצוות האבטחה לקבל התרעות אפשריות (בעולם)
"עם ישראל חזק ורק לפגוש כאן את הלוחמים לוחמות לוחמי ולוחמות האש זה גאווה גדולה יש לנו על מי לסמוך. ובעיקר על הקב״ה שמביא אותנו לתקופה הסטורית. יש לנו ראש ממשלה מצויין", אמר בן גביר בזירת הנפילה בבאר שבע | צפו (חדשות מלחמה)
מתקפת פתע אמריקאית-ישראלית על איראן חיסלה את המנהיג העליון חמינאי ו-40 בכירי משטר בלב הבירה טהראן. המבצע, שנחשף ב-AP, התבסס על מודיעין מדויק של ה-CIA וכלל תקיפות חמקנים שהשמידו תשע ספינות מלחמה ומתקני טילים בליסטיים בתוך דקות בודדות | הפרטים המלאים (מבצע שאגת הארי)
בשעות האחרונות, מטוסי חיל האוויר פועלים בעליונות אווירית בשמי טהרן, תוקפים ומשמידים מטרות רבות | בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים, מפקדות, מערכות הגנה איראניות ומפקדות של משטר הטרור האיראני | במקביל מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-50 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל (צבא)
דובר צה"ל מודיע על השלמת חיסול צמרת הטרור השיעית בחיסולו אמש של עלי חמינאי | בין בכירי חיזבאללה לבכירי החות'ים, צה"ל מודיע בחגיגיות, ערב חג הפורים: "השלמנו את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון" (צבא)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בראיון לתקשורת למבצע "זעם אדיר" באיראן, ואמר כי הוא מתקדם מהר מהמתוכנן | הנשיא האמריקני אמר כי "אף אחד לא היה מאמין" למכת פתיחה כה מוצלחת, בה חוסלו 48 מנהיגים בבת אחת (חדשות)
ראש הממשלה נתניהו צילם היום מסר מיוחד לעם על גג הקריה, ברקע האירוע הנורא בבית שמש, וההצלחה המדהימה בחיסולו של מנהיג הטרור העולמי עלי חמינאי | "אני מחכה לרגע הזה כבר ארבעים שנה", אמר נתניהו למצלמה (מדיני)