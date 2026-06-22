סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס מסר לפני זמן קצר (שני) הצהרה ראשונה לאחר השיחות ההיסטוריות עם איראן בשווייץ, ובישר על התקדמות משמעותית בנושא הפיקוח הבינלאומי על תוכנית הגרעין האיראנית.

"התקדמות טובה מאוד בשיחות", אמר ואנס, והוסיף כי "איראן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי סבא"א השבוע, אולי כבר היום".

ואנס התייחס לאתגרים שעמדו בפני המשלחת האמריקנית במהלך השיחות, וציין כי "האיראנים איימו לעזוב אבל הם לא עזבו. הצוותים הטכניים שלהם עוד פה". דבריו מעידים על רגעי מתח שאפיינו את המשא ומתן, אך גם על נכונות של שני הצדדים להמשיך בדיאלוג למרות הקשיים.

מנגנון למניעת חיכוך בלבנון

סגן הנשיא פירט את ההישגים שהושגו במהלך 18 שעות השיחות באתר הנופש בורגנשטוק. "רצינו לבנות מנגנון שיבטיח את פתיחתו של מצר הורמוז, והוא פתוח", אמר ואנס, והוסיף כי "ראינו כמובן את מחירי הדלק והנפט יורדים, ומיליוני מיליונים של חביות נפט גולמי וגז טבעי זורמים דרכו".

אולם מעבר לנושא הכלכלי, ואנס הדגיש את החשיבות של הקמת מנגנון למניעת חיכוך במסגרת הפסקת האש האזורית. "רצינו גם לוודא שאנחנו מקימים בפועל מנגנון למניעת חיכוך במסגרת הפסקת האש האזורית", הסביר. "כפי שטראמפ עצמו אמר, לפעמים הפסקות האש האלה פשוט משמעותן שיורים קצת פחות. אבל רצינו לוודא שקיימים מנגנוני התיאום המתאימים".

ואנס פירט את המטרה של המנגנון: "כך שאם אכן יש ירי - אם חיזבאללה יורה לעבר ישראל או אם ישראל מגיבה, אם מתעוררים עימותים אחרים באזור - אנחנו למעשה מדברים זה עם זה ומבררים כיצד לעצור את הירי". יצוין כי בהצהרה הרשמית שפורסמה בסיום השיחות, שמה של ישראל לא הוזכר במפורש, בשל העובדה שהמדינות המתווכות - קטאר ופקיסטן - אינן מכירות בקיומה של מדינת ישראל.

"אווירה חיובית ובונה"

על פי ההודעה המשותפת שפורסמה בסיום השיחות, "השיחות התנהלו באווירה חיובית ובונה, חלה התקדמות מעודדת". הצדדים הסכימו להקים ועדה ברמה גבוהה שתפקח על ההיבטים הפוליטיים של מאמצי הגישור, וכן קבוצות עבודה ייעודיות בנושא הגרעין, סנקציות והקמת קבוצת עבודה למעקב ויישוב סכסוכים.

באשר ללבנון, ההודעה פירטה כי "שני הצדדים הסכימו להקים קבוצת עבודה להפחתת הסלמה, המורכבת משני הצדדים ורפובליקת לבנון, בהנחיית המתווכים, כדי להבטיח עמידה בהפסקת הלחימה בלבנון". כמו כן צוין כי "שיחות טכניות מתוכננות להימשך לאורך שארית השבוע באתר הנופש בורגנשטוק כדי לדון בכל הנושאים הרלוונטיים".