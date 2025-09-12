במהלך השבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בעקבות איום מאיראן | לפי הדיווח, יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים שומרת על ראש הסוכנות שממוקמת בווינה, לאחר שסוכנות המודיעין במדינה קיבלה מידע על איום כלפיו (בעולם)
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אישר את החוק שאושר בפרלמנט על פרישת איראן משיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית | איראן אף שיגרה איום לסבא"א ואמרה כי לא תוכל לדאוג לבטחונם של עובדי הארגון (חדשות)
400
ק"ג
אורניום מועשר נעלמו לאחר תקיפות
ארה"ב-ישראל
באיראן |
למרות הכרזות
על "חיסול
מוחלט" של נשיא ארה"ב, גורמים בסוכנות לאנרגיה אטומית אומרים - תוכנית
הגרעינית האיראנית לא הושמדה, בטח שלא כליל (חדשות
צבא)
הפרלמנט האיראני אישר היום את ניתוק הקשרים עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לאחר התקיפות של ישראל וארה"ב |עם זאת, ההחלטה אינה מחייבת כל עוד היא לא מאושרת על ידי הסמכות הדתית העליונה של איראן (חדשות)
ברקע דיווחים ליליים על תוכנית ישראלית מיידית לפגיעה במתקני הגרעין האיראניים, וכוננות חסרת תקדים של איראן, ישראל וארה"ב, מועצת המנהלים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קיבלה היום החלטה דרמטית והיסטורית נגד איראן ותוכנית הגרעין שלה, לראשונה מזה 20 שנה | ההחלטה מקרבת את איראן לסנקציות חדשות במסגרת מנגנון ה'סנאפ-בק', דבר שטהרן חוששת ממנו יותר מכל | איראן הגיבה בהחלטה דרמטית לא פחות (חדשות, מדיני)
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ערכה דו"ח מקיף ומטריד על מצב הגרעין האיראני | בדו"ח שחלקים ממנו דלפו לתקשורת, נחשף שאיראן הגדילה את כמות האורניום המועשר לדרגה מסוכנת ואף עשתה שימוש בחומרים סודיים ללא דיווח | באורח חריג, ראש הממשלה פרסם הודעה בשבת (חדשות)
מנכ"ל סבא"א רפאל גרוסי שהזהיר בפברואר מהעשרת אורניום גבוהה במיוחד של איראן, הגיע לטהרן מוקדם יותר החודש | היום, שיגר גרוסי לטהרן מומחים מטעמו | יתכן שהמומחים של סבא"א יצטרפו לשיחות המשא ומתן בשבת הקרובה בין ארה"ב לאיראן, בזמן שישראל עוקבת בדאגה אחר ההתפתחויות (בעולם)