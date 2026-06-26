גרוסי חושף: איראן הסכימה לפיקוח מלא - "נגיע למתקנים בקרוב מאוד"

מנכ"ל סבא"א גרוסי ( צילום: shutterstock )

בעוד איראן ממשיכה להכחיש כי הסכימה לאפשר פיקוח מלא על מתקני הגרעין שלה, התייחס היום (שישי) ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) רפאל גרוסי לסוגייה - והבהיר כי מזכר ההבנות שנחתם מעניק לפקחי הסוכנות גישה מלאה למתקנים האיראניים.

"יש מזכר הבנות שנחתם, וכדי לעמוד בתנאי ההסכם, סבא"א צריכה לקבל גישה ולפקח על הפעילות הגרעינית של איראן", הבהיר גרוסי בהצהרתו. "אנחנו מקווים להיות שם בקרוב מאוד". "לוודא שלא יהיה פיתוח נשק גרעיני" גרוסי פירט את המטרות המרכזיות של הפיקוח המתוכנן. לדבריו, המטרה הראשונה של הפקחים כשהם יגיעו לאיראן תהיה לוודא שחותמות הסוכנות על החומר הגרעיני שנבדק בעבר נותרו ללא שינוי, ולוודא שאין חומר גרעיני חסר מהמאגרים. "כיפת פלדה": הטורקים מקימים מערך הגנה ענק נגד כטב"מים דוד הכהן וב. ניסני | 22.06.26 "המטרה של ההסכם הזה היא לוודא שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן", הדגיש ראש הסוכנות. "ממשלת איראן הצהירה באופן מפורש שהיא לא שואפת לפתח נשק גרעיני. אבל ברור ששאיפות והצהרות לא מספיקות. צריך שיהיה מנגנון פיקוח ואימות חזק במיוחד, בהקדם האפשרי". דבריו של גרוסי מגיעים על רקע מתח דיפלומטי בין ארצות הברית לאיראן בנושא הפיקוח הגרעיני. ביום שני האחרון חשף סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס כי "האיראנים הסכימו להזמין מחדש את פקחי סבא"א למדינתם", וכינה זאת "ציון דרך משמעותי עבור העם האמריקני, והצעד הראשון לקראת פירוז גרעיני קבוע או סיום קבוע של תוכנית נשק גרעיני באיראן".

חתימת ההסכם ( צילום: תקשורת איראנית )

איראן מכחישה - גרוסי מבהיר

אולם מנגד, שר החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי הכחיש את דבריו של ואנס וטען כי לטהרן אין כוונה לאפשר לפקחי סבא"א לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך העימות עם ישראל וארצות הברית. עראקצ'י, שר החוץ הקודם, אף הסביר בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי ההסכם האחרון עם הסוכנות "אינו מבטיח גישה מלאה" לאתרים.

הבהרתו של גרוסי היום מהווה תגובה ישירה להכחשות האיראניות, כאשר הוא מדגיש כי מזכר ההבנות שנחתם אכן מעניק לסוכנות את הגישה הנדרשת. כזכור, בסוף הקיץ האחרון סיכם גרוסי עם שר החוץ האיראני בקהיר על "צעדים מעשיים לחידוש פעולות הפיקוח באיראן", לאחר שאיראן הפסיקה את שיתוף הפעולה עם הסוכנות באופן מלא עם תחילת המלחמה עם ישראל ביוני.

פיצוץ במתקן ביטחוני באיראן ( צילום: צילום: שאטרסטוק )

הרקע: מתקפות על מתקני הגרעין

הצורך בפיקוח מחודש התעצם לאחר שמתקני הגרעין האיראניים ספגו מתקפות במהלך העימות עם ישראל וארצות הברית. שר החוץ האיראני עראקצ'י חשף כי החומר הגרעיני המועשר "נשמר מתחת להריסות של המתקנים שהופצצו", והסביר כי סוכנות האנרגיה האטומית האיראנית בוחנת את מצבו של החומר לצורך הכנת דוח.

על פי נתונים שפורסמו בספטמבר, לפני הפסקת שיתוף הפעולה, ברשות איראן היו 440.9 קילוגרם של אורניום מועשר לרמה של 60 אחוז - מרחק קצר מהרמה הצבאית של 90 אחוז. גרוסי הזהיר אז כי כמות כזו עשויה להספיק לייצור עד עשרה ראשי נפץ גרעיניים אם איראן תבחר להסב את תוכניתה למטרות צבאיות.

כעת, עם הבהרתו של גרוסי כי הפקחים אכן יקבלו גישה מלאה למתקנים, נותר לראות האם איראן תעמוד בהתחייבויותיה או תמשיך להתחמק מפיקוח בינלאומי אפקטיבי. עדכונים נוספים בהמשך.