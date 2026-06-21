השיחות בשוויץ נקלעו שוב למשבר? ערוץ אל-מיאדין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה ושות' דיווח הערב (ראשון) כי אין בכוונת משלחת איראן לשוב לאולם הדיונים בטרם יגיש הנשיא טראמפ את התנצלות על דבריו ובטרם תיסוג ישראל מדרום לבנון.

המשבר החל לאחר שטראמפ החריף באופן משמעותי את הטון כלפי איראן במהלך היום, הן בריאיון שהעניק לפוקס ניוז והן בשורת פרסומים ברשת החברתית שבבעלותו. הנשיא האמריקאי טען כי הוא "מחזיק את כל הקלפים" מול המשטר האיראני והזהיר כי אם לא תושג התקדמות במגעים המתנהלים בשווייץ, "יש לי אופציה של 60 ימים ואז אני אעשה מה שאני רוצה".

בשיחה עם רשת הטלוויזיה האמריקנית אמר טראמפ ש"ארצות הברית יכולה להיות המלאך השומר של מצר הורמוז ולגבות כעשרים אחוזים מהנפט. אם נצטרך - נוכל להשתלט על המצר". טראמפ הוסיף ואמר: "אם הם לא יעשו עסקה, אפוצץ להם את הצורה. אנחנו נגבה דמי מעבר".

בעקבות כך, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי המשלחת האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשווייץ. תאגיד השידור האיראני דיווח כי "טרם ברור אם השיחות הישירות מול ארה"ב יימשכו או ייפסקו".

שר החוץ האיראני בפסגה

ראש משלחת המשא ומתן האיראנית, מוחמד באקר קאליבאף, כתב ברשת X כי "אם לאיומים שלהם הייתה השפעה, הם לא היו מגיעים לנקודת הייאוש הזו". הוא הוסיף כי איראן אינה נשענת על איומי ארצות הברית, הזהיר את וושינגטון "להיות זהירה בהצהרותיה", ואמר כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים להגיב: "על כל דבר שהם יאמרו - אנחנו נהיה אלה שנפעל".

עם זאת, למרות דיווחים ראשוניים על נטישת השיחות, מתברר כי טהרן לא סגרה את הדלת בפני המשך המגעים, ובתיווך קטאר ופקיסטן נעשים מאמצים למנוע קריסה מלאה של המשא ומתן. מקור איראני אמר לרויטרס כי השיחות בשווייץ בין ארה"ב לאיראן פסקו, אך לא הסתיימו.