דיווח ברויטרס: בעקבות לחץ כבד מצד פקיסטן וארה"ב, הוסרו זמנית עבאס עראקצ'י ומוחמד בקר קאליבאף מרשימת המטרות הישראלית | המהלך נועד להשאיר פתח למשא ומתן מדיני, בעוד הנשיא טראמפ מקדם הצעה בת 15 נקודות לסיום המלחמה (חדשות בעולם)
טראמפ קרא לו "האדם המכובד ביותר באיראן", ועל פי דיווחים בבית הלבן בוחנים את האפשרות שהוא יכהן כמנהיג עתידי, ורואים בו דמות שתוכל להוביל את המשא ומתן מול טראמפ בשלב הבא של המלחמה, אז מי אתה יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף? פרופיל על האיש שצמח במשמרות המהפכה והפך לאיש החזק במדינת האייתוללות (העולם הערבי)