טראמפ: איראן הפרה את הפסקת האש • "אני מנצח במלחמה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שני) הודעה חריפה ברשת החברתית Truth Social, בה האשים את איראן בהפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש. "איראן הפרה פעמים רבות את הפסקת האש", כתב הנשיא במשפט קצר וחד-משמעי, שמצטרף לשורת הודעות שפרסם בימים האחרונים על רקע המערכה מול טהרן.

ההודעה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין וושינגטון לטהרן, כאשר הפסקת האש בת השבועיים צפויה לפוג בקרוב. מתקפה על התקשורת האמריקנית במקביל להודעותיו על המצב הצבאי, מתח טראמפ ביקורת חריפה כלפי כלי תקשורת מובילים בארצות הברית. הנשיא תקף את הניו יורק טיימס, הוול סטריט ג'ורנל והוושינגטון פוסט, וטען כי הם מציגים תמונה מעוותת של המצב בשטח. "התקשורת האמריקנית האנטי אמריקנית פועלת לטובת איראן, אבל זה לא יקרה כי אני מנהל את זה", הבהיר. לדברי טראמפ, המצור הימי שמוטל על איראן במצר הורמוז גורם למשטר בטהרן נזק כלכלי כבד ביותר. הנשיא העריך את הנזק הכלכלי היומי בכ-500 מיליון דולר, וציין כי המצור יימשך עד שיושג הסכם מקיף. כזכור, פיקוד המרכז האמריקני חשף תיעוד דרמטי מהמצור, שבו נראה כיצד כלי שיט הונחו לשוב על עקבותיהם.

המצור של ארה"ב במצרי הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב )

"הדמוקרטים מנסים לפגוע בעמדה שלנו"

בהודעה נוספה טען טראמפ כי ממשלו "מנצח במערכה מול איראן", וכי "הדמוקרטים מנסים לפגוע בעמדה החזקה שלנו". הנשיא הדגיש כי "הזמן אינו האויב שלי - אני לא בלחץ", בתגובה לדיווחים על פעילות משמעותית מצידו לסיום המלחמה במהירות.

מנגד, בטהרן מציגים תמונת מצב שונה לחלוטין. יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף מסר כי "השיגורים שלנו נמשכים, הטילים שלנו לא ייפסקו", והבהיר כי טהרן אינה מוכנה לקבל משא ומתן תחת איומים.