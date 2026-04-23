הגימיק של הרב אייל ציונוב מסוכן ליהדות החרדית - זו הסיבה | מעייריב

שר התקשורת מאשים: ועדת החמשה פוגעת בההיערכות להילולת הרשב"י במירון | הלם בישיבת טשערנוביל: המשגיח הודיע על סגירת ה'קיבוץ' - התלמידים שוקלים לעבור לישיבת מיר | התשובה הכי יהודית לסרטון הבזוי של ענבר טוויזר - והתגובה של כתב 'במחנה' לשעבר | גלימה, כובע ומשקפי שמש: האם תופעת הרב ציונוב מסוכנת? | עוד מכה למשפחות החרדיות: מוצרי היסוד צפויים להתייקר (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: פלאש 90, א. אייזנבך, חשבון היוטיוב של אייל ציונוב, רשתות חברתיות - שימוש לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים)

מניעות, דרכים רבות

כמו בכל שנה - הילולת הרשב"י ב עומדת במרכז הסערה הציבורית והפוליטית: שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, הממונה על ההילולה במירון, שיגר הבוקר מכתב חריף לסגן ניצב פאדי חלבי, קצין אגף התנועה במחוז צפון במשטה, בו הוא דורש להסיר באופן מיידי את כלל המחסומים והעיכובים המונעים את השלמת ההיערכות לקראת ל"ג בעומר. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

סוער ב

האם ישיבת מיר הליטאית אמריקאית תצטרך להתאים את עצמה גם לציבור הלומדים החסידי? הרוחות בישיבת טשערנוביל באלעד, ישיבה שנחשבת לאחת הישיבות המובילות והמבוקשות במגזר הכלל חסידי, סוערות ברקע עליית גיל החתונות במגזר החסידי. כל הפרטים המרתקים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

תשובה יהודית ל

כתבת חדשות 12, ענבר טוויזר שהעלתה סרטון בזוי ומבזה על שני נערים חרדים, לא צפתה את השלכות מעשיה. משפחת הכלה זכתה למבול תרומות בעקבות הסרטון שהסעיר את הרשתות החברתיות במגזר החרדי ומחוצה לו. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

סכנת גלימת הראש"ל

דמויות תמהוניות שמתופעלות מאחורי הקלעים בידי גורמים שונים, הפכו לתופעה נפוצה בישראל. ברוב המקרים האינטרס של המפעיל זה לגרוף לייקים, או צפיות ברשתות החברתיות כשעמוד שמצליח להביא כמות גדולה של עוקבים יכול לספק פרנסה דיי מניבה.. מה מייחד את תופעת הרב ומהי הסכנה הנשקפת מפעילותו? כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

היוקר יאמיר

משקי הבית בישראל עומדים בפני התייקרות נוספת במוצרי יסוד: החל מסוף השבוע הבא  - תיכנס לתוקף עלייה של בערך אחוז במחירי מוצרי החלב המרכזיים. ההתייקרות תחול על מגוון רחב של מוצרים שנמצאים בשימוש יומיומי במשקי הבית החרדיים, ביניהם חלב שתייה, גבינות, אשל ושמנת. הפרטים המלאים והמחירים המעודכנים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

8
איך הוא הצליח להיכנס לטקס?
מרים
מלך פורץ גדר
מלך המשיח
7
אם התכנית תהיה ללא ליווי מוזיקה אשמח להקשיב , זה לא רק לימי הספירה אלא בכללית. יש אנשים שזה מפריע להם
גדי
6
כל הכבוד לרב ציונוב אין שום בעיה לציבור החרדי הרבנות הראשית אף פעם לא ייצגה את היהדות בארץ לא בהשקפה ולא בלבוש
ציון
5
מי שנכנס לעמוד של אייל ציונוב ביוטיוב, רואה בשנייה שמדובר במקרה עצוב של מחלה נפשית, הוא טוען שהוא משיח בן דוד ושלומד חברותא עם ראש הל"ו צדיקים של הדור
אברהם
4
אלו שמגינים על ציונוב כאן הם ליצנים כמוהו שרוצים להגכיח את היהדות ! לא יעזור לכם אנחנו כאן ונגן על כבוד היהדות,אתם בושה וחרפה
זו האמת
3
הוא לא רב הוא נוכל מפרסם ביוטיוב שהוא משיח
אריק
למה אתה,סתם קורא לו נוכל אולי אתה נוכל
גדליה
2
שמבזה את התורה ולומדיה בהבלים ובהזיות שלו... אפשר למנות אותו לרב הראשי 'לגדולי ליצני הדור'
ציונוב מגלומן קלאסי
איזה קנאי אתה חחח אחלה רב מה הקנאה החולנית הזאת אתה מוזמן חקנות גם גלימה וללבוש
גדליה
1
איך רואים את כל הסרטון , הסרטון מפסיק אחרי כמה שניות
ישעיה

