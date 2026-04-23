מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה ( צילומים: פלאש 90, א. אייזנבך, חשבון היוטיוב של אייל ציונוב, רשתות חברתיות - שימוש לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים )

כמו בכל שנה - הילולת הרשב"י במירון עומדת במרכז הסערה הציבורית והפוליטית: שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, הממונה על ההילולה במירון, שיגר הבוקר מכתב חריף לסגן ניצב פאדי חלבי, קצין אגף התנועה במחוז צפון במשטה, בו הוא דורש להסיר באופן מיידי את כלל המחסומים והעיכובים המונעים את השלמת ההיערכות לקראת ל"ג בעומר. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

סוער בישיבת טשערנוביל

האם ישיבת מיר הליטאית אמריקאית תצטרך להתאים את עצמה גם לציבור הלומדים החסידי? הרוחות בישיבת טשערנוביל באלעד, ישיבה שנחשבת לאחת הישיבות המובילות והמבוקשות במגזר הכלל חסידי, סוערות ברקע עליית גיל החתונות במגזר החסידי. כל הפרטים המרתקים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

תשובה יהודית לענבר טוויזר

כתבת חדשות 12, ענבר טוויזר שהעלתה סרטון בזוי ומבזה על שני נערים חרדים, לא צפתה את השלכות מעשיה. משפחת הכלה זכתה למבול תרומות בעקבות הסרטון שהסעיר את הרשתות החברתיות במגזר החרדי ומחוצה לו. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

סכנת גלימת הראש"ל

דמויות תמהוניות שמתופעלות מאחורי הקלעים בידי גורמים שונים, הפכו לתופעה נפוצה בישראל. ברוב המקרים האינטרס של המפעיל זה לגרוף לייקים, או צפיות ברשתות החברתיות כשעמוד שמצליח להביא כמות גדולה של עוקבים יכול לספק פרנסה דיי מניבה.. מה מייחד את תופעת הרב ציונוב ומהי הסכנה הנשקפת מפעילותו? כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

היוקר יאמיר

משקי הבית בישראל עומדים בפני התייקרות נוספת במוצרי יסוד: החל מסוף השבוע הבא - תיכנס לתוקף עלייה של בערך אחוז במחירי מוצרי החלב המרכזיים. ההתייקרות תחול על מגוון רחב של מוצרים שנמצאים בשימוש יומיומי במשקי הבית החרדיים, ביניהם חלב שתייה, גבינות, אשל ושמנת. הפרטים המלאים והמחירים המעודכנים - במהדורת מעייריב שלפניכם.