ישיבת טשערנוביל באלעד היא מוסד תורני חסידי הממוקם בעיר אלעד שבמרכז הארץ. הישיבה פועלת על פי מסורת החסידות הטשערנוביל'ית, אחת מחצרות החסידות הוותיקות והמשפיעות בעולם החסידי. המוסד משמש מרכז לימודי מרכזי לבני ישיבה המבקשים לשלב לימוד תורה מעמיק עם דרכי החסידות והעבודה הרוחנית.

הישיבה מהווה חלק מרשת מוסדות החינוך של חסידות טשערנוביל בישראל, ומושכת תלמידים ממגוון רקעים חסידיים וליטאיים. העיר אלעד, המהווה מרכז חרדי משמעותי במרכז הארץ, מספקת סביבה תומכת ללימוד תורה ולחיי קהילה חסידיים. הישיבה ידועה בשילוב הייחודי שלה בין לימוד הלכה ומוסר לבין דרכי החסידות והעבודה הפנימית.

מסורת טשערנוביל החסידית נוסדה במאה ה-18 על ידי רבי מנחם נחום טברסקי, תלמיד הבעל שם טוב, ומאז התפשטה לענפים רבים ברחבי אירופה ומאוחר יותר בישראל. הישיבה באלעד ממשיכה מסורת זו ומעבירה אותה לדור הצעיר, תוך שמירה על ערכי החסידות המסורתיים והתאמתם למציאות העכשווית.

הישיבה מציעה תכנית לימודים מקיפה הכוללת לימוד גמרא, הלכה, מוסר וחסידות. הדגש הוא על עיון מעמיק בתלמוד תוך שילוב של לימוד חסידות טשערנוביל ותורות הבעל שם טוב. התלמידים זוכים להדרכה רוחנית אישית ולחינוך המשלב ערכים של אהבת ישראל, עבודת ה' בשמחה, ודבקות בצדיקים.

המוסד משמש גם כמרכז קהילתי לחסידי טשערנוביל באזור המרכז, ומארח אירועי חג, התוועדויות ומפגשים רוחניים. הישיבה שומרת על קשר הדוק עם חצרות טשערנוביל האחרות בארץ ובעולם, ומהווה חוליה חשובה בשרשרת המסורת החסידית.