תיעוד מביך: רכב צבאי בשווי 600,000 יורו התרסק בשנייה

במהלך תרגיל צבאי של הצבא הספרדי התרחש כשל טכני שגרם לנזק כבד לציוד, כאשר רכב משוריין שהוצנח ממטוס מטען התרסק לקרקע לאחר שמערכת המצנחים שלו לא נפתחה כראוי.

האירוע התרחש במהלך אימון צניחה באזור העיירה אוסדה שבמחוז גוודלחרה. במסגרת התרגיל, הוצנח רכב משוריין מסוג VAMTAC, אך זמן קצר לאחר שחרורו מהמטוס התברר כי מערכת המצנחים לא פעלה כמתוכנן.

כתוצאה מהתקלה, הרכב צנח מגובה רב אל הקרקע ונפגע קשות עם הפגיעה, עד כדי כך שנגרם לו נזק מוחלט והוא יצא מכלל שימוש. לפי ההערכות, שוויו של הרכב עומד על כ־600 אלף אירו.

בצבא הספרדי ציינו כי למרות חומרת האירוע, לא היו נפגעים בנפש או פצועים. מיד לאחר מכן הוחלט על פתיחת בדיקה טכנית מקיפה שמטרתה להבין מדוע מערכת ההצנחה כשלה, והאם מדובר בתקלה נקודתית או בכשל מערכתי בתהליך.