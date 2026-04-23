במסגרת הפעילות המבצעית הממושכת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, נחשפה תשתית טרור מורכבת ומסועפת של ארגון הטרור חיזבאללה, שהוקמה בלב מרחב אזרחי תמים למראה.

כוחות צוות הקרב החטיבתי 769, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ממשיכים בסריקות נרחבות דרומית לקו ההגנה הקדמי במטרה לסכל איומים ישירים על יישובי הצפון ולהשמיד את היכולות ההתקפיות של הארגון.

במהלך הסריקות בכפר אל-ח'יאם, נתקלו הלוחמים בממצא יוצא דופן הממחיש את שיטת הפעולה של חיזבאללה: בתוך חנות בגדים אזרחית הממוקמת במרכז הכפר, נחשף פיר שהוביל למפקדה תת-קרקעית בעומק של כ-25 מטרים.

המפקדה שימשה כמרכז שליטה וניהול לחימה עבור מחבלי ארגון הטרור, וכללה תשתיות שהוכנו לשהייה ממושכת ולניהול קרבות מתוך המרחב הבנוי.

בתיעוד מיוחד מהמקום, אותו פרסם היום (חמישי) דובר צה"ל, ניתן לראות את הניגוד החריף שבין "שגרת החיים" האזרחית לבין פעילות הטרור. הסרטון נפתח בסריקה של חנות בגדים רגילה, שעל מדפיה תלויים בגדי ילדים, מעילים וחולצות צבעוניות. אלא שמאחורי הקלעים, בין ערימות של חומרי בניין והריסות בתוך המבנה, נחשף פתח צר בקרקע ובו סולם מתכת המוביל לעומק האדמה.

הלוחמים מתועדים כשהם יורדים במדרגות לולייניות ארוכות לתוך בטן האדמה, שם מתגלה עולם שלם של טרור. המעבר בתוך המנהרה חושף מסדרונות מבוטנים ומדופנים בלוחות מתכת, המצוידים במערכות חשמל מתקדמות, תשתיות תקשורת, צינורות אוורור ומערכות סולר להפעלת גנרטורים.

בתוך החדרים התת-קרקעיים נמצאו אמצעי לחימה רבים, בהם שרשראות כדורים למקלעים שהונחו על כיסאות, ומחסני ציוד לוגיסטי הכוללים מכשירי חשמל ובלוני גז.

בצה"ל מדגישים כי הפעילות בכפר אל-ח'יאם ובמרחבים נוספים תימשך ככל שיידרש, תוך התמקדות בחשיפת פירים ומנהרות דומות שנועדו לשמש את כוחות "רדואן" של חיזבאללה ביום פקודה. הכוחות פועלים בשטח להסרת כל איום מוחשי שיאפשר את השבת הביטחון ליישובי קו העימות ואת חזרת התושבים לבתיהם בבטחה.