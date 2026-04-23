ח"כ טור-פז דורש לבטל פטור לבנות חרדיות מהצבא

ח"כ משה קינלי טור-פז מסיעת יש עתיד פנה היום (חמישי) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בדרישה חריפה לשנות את מנגנון הפטור לבנות החינוך החרדי. במכתב שהועבר ליו"ר הוועדה ולראש אכ"א, טען ח"כ טור-פז כי הפטור הנוכחי "אינו משקף בחירה חופשית" וכי יש לבחון מחדש את המודל הקיים.

על פי המכתב, הגיעו ללשכתו של ח"כ טור-פז מספר פניות מבוגרות החינוך החרדי, מהן עולה כי הפטור מצה"ל מושג כבר במהלך הלימודים "בהליך מהיר של הצהרה בחדר הרב או מנהל בית הספר, ללא התייצבות במסלול הבקו"ם וללא חשיפה לאפשרויות אחרות". לטענתו, "במציאות החברתית בה הן גדלות, מתקיים מכבש לחצים שאינו מאפשר מרחב של בחירה".

ח"כ טור-פז הציע פתרון בן ארבעה שלבים: המרת הפטור האוטומטי לדחיית שירות דומה להסדר החל על בנים חרדים, פנייה יזומה בגיל 20 לכל מקבלות הפטור לבחינה מחדש, פנייה לכל אזרח שלא שירת בצה"ל לבחון אפשרות גיוס מאוחר, ויצירת מסלול נגיש למי שמעוניינת לבטל את הפטור ולהתגייס.

"בזמנים אלו בהם כוח האדם בצה"ל מתוח עד הקצה", כתב ח"כ טור-פז, "צעדים אלו מבקשים לשפר את מיצוי הפוטנציאל של כוח אדם איכותי, שלא נלקח עד היום בחשבון".

גדולי ישראל: יהרג ובל יעבור

כידוע, גדולי ישראל הורו לאורך הדורות כי גיוס נשים הינו בגדר יהרג ובל יעבור. מרן החזון איש זי"ע התבטא בחריפות נגד כל ניסיון לגייס בנות, וכך נפסק להלכה על ידי כל פוסקי הדור. הפטור לבנות דתיות וחרדיות אינו "הסדר" אלא זכות יסוד הנובעת מהלכות התורה.

בשנים האחרונות, ניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בפטור זה עוררו התנגדות נחרצת בעולם התורה. כך למשל, לפני תקופה קצרה נעצרה בחורה דתיה מעולי צרפת בשדה התעופה, כאשר רשויות הצבא טענו שהם לא מכירים בהצהרת הדת של רבני צרפת. רק בעקבות התערבותו של הגרמ"ה הירש שליט"א הבחורה שוחררה.

רקע: מתקפות חוזרות על הציבור החרדי

הפנייה של ח"כ טור-פז מצטרפת לשורה של משברים פוליטיים שהתמקדו ביחסי הממשלה עם הציבור החרדי. מאז קום המדינה, נושא הגיוס היה למוקד מתח מתמיד, כאשר גדולי ישראל עמדו בתוקף על שמירת הפטור לבנות ועל זכות לומדי התורה להמשיך בלימודיהם.

יצוין כי בתקופה האחרונה, גם בני הציבור הדתי-לאומי המשרתים בצבא מתמודדים עם קשיים. הרב אליקים לבנון, מבכירי רבני הציונות הדתית, הודיע לאחרונה כי במידה ותמומש כוונת הצבא לקיים פיילוט ללחימה מעורבת ביחידות המתמרנות, הוא יורה לתלמידיו להעדיף יחידות אחרות.