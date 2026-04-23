ממשלת איראן מכחישה באופן גורף את הצהרותיו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לפיהן טהרן נעתרה לבקשתו וביטלה את הוצאתן להורג של שמונה נשים מפגינות.

גורמים רשמיים בטהרן הבהירו כי הוצאות להורג אלו כלל לא תוכננו, והאשימו את הנשיא האמריקני בניסיון לייצר הישגים דיפלומטיים מדומים על רקע המתיחות הצבאית באזור.

​סוכנות הידיעות האיראנית "מיזאן", המזוהה עם מערכת המשפט במדינה, תקפה את דברי הנשיא ופרסמה כי "היעדרותו של טראמפ בשדה הקרב דחפה אותו לפברק הישגים מחדשות כוזבות".

לפי הדיווח האיראני, טראמפ הסתמך על מידע שקרי שהופץ על ידי קבוצות התנגדות למשטר, וכי "אמש, דונלד טראמפ, תוך ציטוט ידיעה שקרית לחלוטין, קרא לאיראן לבטל את גזרי הדין של שמונה נשים".

​באיראן טוענים כי טראמפ ניסה להציג ויתור איראני שלא התקיים כדי לשמור על מעמדו, במיוחד לנוכח סירובה של טהרן לפתוח מחדש את מצר הורמוז למרות הפסקת האש החד-צדדית שהכריז הנשיא.

הסוכנות הוסיפה כי "למרות הטענה השקרית שנחשפה אמש, טראמפ טען בפוסט אחר לפני מספר דקות כי גזרי הדין של שמונה נשים מפגינות שהיו אמורות להיות מוצאות להורג באיראן הלילה בוטלו והודה לאיראן!".

​כזכור, דבריה של איראן מגיעים בתגובה להצהרה שפרסם טראמפ קודם לכן, בה טען כי הושגו הבנות מול ההנהגה בטהרן בנוגע לגורלן של המפגינות.

טראמפ כתב ברשתות החברתיות "חדשות טובות מאוד", וציין כי ארבע מהנשים ישוחררו לאלתר. בהמשך דבריו הוסיף הנשיא: "אני מעריך מאוד שאיראן ומנהיגיה כיבדו את בקשתי כנשיא ארצות הברית וביצעו את ההוצאה להורג המתוכננת".