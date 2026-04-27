בציוץ לוחמני שפורסם אתמול (ראשון), שיגר מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, מסר אסטרטגי חד ומורכב למערב. באמצעות טרמינולוגיה מעולמות הכלכלה והאנרגיה, הציג קאליבאף "משוואה" פוליטית שנועדה להבהיר את מאזן הכוחות הנוכחי, תוך רמיזה כי איראן טרם הפעילה את מלוא עוצמתה.

במרכז האיום עומדת השליטה האיראנית על נתיבי השיט ועל תשתיות האנרגיה. קאליבאף ציין כי קלף מיצר הורמוז שוחק בחלקו" בלבד, רמז לשיבושים שכבר החלו בנתיבי השיט. עם זאת, הוא מדגיש כי קלפים אסטרטגיים נוספים, ביניהם תשתיות (BEM) וצינורות נפט וגז, טרם הופעלו ומהווים איום שטרם מומש על שוק האנרגיה העולמי.

האיום הישיר והדרמטי ביותר מופנה כלפי אורח החיים האמריקני. קאליבאף טוען כי הצעדים שנקט המערב, כמו שחרור מלאי נפט, כבר בוצעו, וכי השלב הבא במשוואה הוא "התאמת מחירים" שתכה בצרכנים. הוא חתם את דבריו באיום מפורש על "חופשת הקיץ" בארה"ב, כשהוא מאותת כי המשבר יחריף עד כדי פגיעה בחיים השגרתיים של האזרחים במהלך החודשים הקרובים.

מומחים רואים בציוץ זה חלק ממהלך של לוחמה פסיכולוגית, שנועד להמחיש כי הקלפים החזקים ביותר של איראן בתחום החסימה הימית והאנרגיה עדיין על השולחן.