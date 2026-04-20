קאליבאף: "התכוננו לשלוף קלפים חדשים בשדה הקרב"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, פרסם הלילה (שני) מסר חריף לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בו הבהיר כי טהרן אינה מוכנה לקבל משא ומתן תחת איומים והפרות של הפסקת האש.

"טראמפ, באמצעות הטלת סגר ובהפרתו את הפסקת האש, שואף, לדעתו, להפוך את שולחן המשא ומתן הזה לשולחן כניעה או להצדיק חידוש מעשי האיבה", מסר קאליבאף בהודעה מיוחדת. "איננו מקבלים מו"מ תחת איום של אלימות, ובשבועיים האחרונים התכוננו לשלוף קלפים חדשים בשדה הקרב".

המסר החריף מגיע על רקע הצהרותיו של טראמפ כי ארצות הברית "מנצחת במלחמה בגדול", וכי המצור הימי על איראן במצר הורמוז גורם לטהרן נזק כלכלי של כ-500 מיליון דולר ביום. הנשיא האמריקני טען כי "האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות".

אולם, בטהרן מציגים תמונת מצב שונה לחלוטין. קאליבאף הדגיש בהודעתו כי "השיגורים שלנו נמשכים, הטילים שלנו לא ייפסקו, והנחישות שלנו גברה". לטענתו, "אנחנו מודעים לחולשת האויב ורואים בבירור את השפעות האימה והפחד בצבא האויב".