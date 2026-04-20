קאליבאף: "התכוננו לשלוף קלפים חדשים בשדה הקרב"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, פרסם הלילה (שני) מסר חריף לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בו הבהיר כי טהרן אינה מוכנה לקבל משא ומתן תחת איומים והפרות של הפסקת האש.
"טראמפ, באמצעות הטלת סגר ובהפרתו את הפסקת האש, שואף, לדעתו, להפוך את שולחן המשא ומתן הזה לשולחן כניעה או להצדיק חידוש מעשי האיבה", מסר קאליבאף בהודעה מיוחדת. "איננו מקבלים מו"מ תחת איום של אלימות, ובשבועיים האחרונים התכוננו לשלוף קלפים חדשים בשדה הקרב".
המסר החריף מגיע על רקע הצהרותיו של טראמפ כי ארצות הברית "מנצחת במלחמה בגדול", וכי המצור הימי על איראן במצר הורמוז גורם לטהרן נזק כלכלי של כ-500 מיליון דולר ביום. הנשיא האמריקני טען כי "האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות".
אולם, בטהרן מציגים תמונת מצב שונה לחלוטין. קאליבאף הדגיש בהודעתו כי "השיגורים שלנו נמשכים, הטילים שלנו לא ייפסקו, והנחישות שלנו גברה". לטענתו, "אנחנו מודעים לחולשת האויב ורואים בבירור את השפעות האימה והפחד בצבא האויב".
פערים גדולים במשא ומתן
בריאיון לטלוויזיה האיראנית הבהיר קאליבאף כי "הגענו למסקנות בחלק מהנושאים, אבל באחרים לא, והועלו הצעות שונות". לדבריו, "אנחנו עדיין רחוקים מדיון סופי. אנו מתעקשים על כמה נושאים שאינם ניתנים למשא ומתן עבורנו".
במקביל, סגן שר החוץ האיראני מסר לסוכנות הידיעות AP כי טהרן לא תעביר לארצות הברית את האורניום המועשר שברשותה - נושא שנחשב לאחד המרכזיים במשא ומתן בין שתי המדינות. הוא הוסיף כי "במהלך המשא ומתן עם ארה"ב ייקבע 'פרוטוקול חדש' הנוגע למצר הורמוז, שבמסגרתו יישאר פתוח ובטוח למעבר כל הספינות האזרחיות".
המצור הימי נמשך
פיקוד מרכז של ארה"ב הודיע כי מאז תחילת המצור הימי על איראן במצר הורמוז הונחו 27 ספינות לשוב על עקבותיהן. התנועה במצר, שנחשב נתיב מרכזי לכחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית, כמעט ונעצרה לחלוטין, מה שהוביל לעלייה של כ-5% במחירי הנפט.
יצוין כי הפסקת האש בת השבועיים בין ארצות הברית לאיראן צפויה לפוג בקרוב, וכחלק מההיערכות לכך שנחזור למלחמה - טקסי יום העצמאות הוקלטו מראש לגיבוי.
