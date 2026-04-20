טראמפ: "הסכם היום, מלחמה ביום רביעי"

טראמפ מימין, ואנס משמאל ( צילום: הבית הלבן )

הנשיא דונלד טראמפ ממשיך היום (שני) בהצהרות סותרות ומבלבלות במיוחד בנוגע למשא ומתן עם איראן. בהודעה שפורסמה, טען הנשיא כי "היום יחתם הסכם בפקיסטן", אך מיד לאחר מכן הודיע על חזרה ללחימה ביום רביעי בלילה. ההצהרות המנוגדות מעוררות תהיות רבות לגבי כוונותיו האמיתיות של הנשיא האמריקני.

בהצהרה שהעמיקה את הבלבול, מסר טראמפ כי "היום נחתום על הפסקת אש שתיגמר רשמית ביום רביעי בלילה ואז נחזור להילחם". ההודעה מעוררת שאלות קשות: האם מדובר בהפסקת אש זמנית בלבד? האם הנשיא מתכנן מראש לחזור למתקפה צבאית? ומה משמעות החתימה על הסכם שצפוי להסתיים תוך ימים ספורים? כזכור, בימים האחרונים הציב טראמפ אולטימטום חריף לטהרן, כאשר הזהיר כי "אם איראן לא תחתום על ההסכם, כל המדינה תתפוצץ". בראיון לרשת פוקס ניוז הבהיר הנשיא כי ארצות הברית מוכנה "לפגוע בהם חזק יותר מכפי ששום מדינה נפגעה אי פעם".

מצרי הורמוז ( צילום: שאטרסטוק )

המשלחת האמריקנית בדרך לפקיסטן

על אף ההצהרות המבלבלות, המשלחת האמריקנית הבכירה צפויה להגיע מחר (שלישי) לאיסלמאבאד לסבב שיחות גורלי. המשלחת תכלול את סגן הנשיא ג'יי די ואנס, את השליח המיוחד סטיב ויטקוף ואת ג'ארד קושנר חתנו של הנשיא. גורמים מעורבים במגעים מסרו כי במידה והשיחות יצליחו, ביום רביעי תפורסם הודעה משותפת על הארכת הפסקת האש הנוכחית.

עם זאת, איראן טרם אישרה הגעתה לשיחות המתוכננות. משרד החוץ האיראני מסר הבוקר כי טהרן טרם קיבלה החלטה סופית בנוגע להשתתפות בסבב המשא ומתן. על פי הדיווחים, איראן חוששת כי הנשיא טראמפ מתכנן תרגיל הטעיה - שליחת כוחות צבאיים נוספים למרחב תוך ניהול משא ומתן לכאורה, במטרה להרדים את המשטר בטהרן לפני מתקפת פתע מחודשת.

הסלמה צבאית במקביל

בעוד המשא ומתן הדיפלומטי מתנהל, המתיחות הצבאית בין שתי המדינות מתגברת. ארצות הברית פרסמה תיעוד מיוחד מהרגע בו הצי האמריקני פתח באש לעבר מכלית איראנית ענקית שסירבה להיענות לקריאות לעצור במצרי הורמוז. מדובר במכלית המטען TOUSKA הנושאת דגל איראני, באורך כ-274 מטרים.

כאשר הצוות האיראני סירב להיענות לקריאות, הורה הצי האמריקני על פיצוץ חור בחדר המנועים של הספינה כדי לעצור אותה במקום. בעקבות הפעולה, נחתים אמריקנים עלו על המכלית והשתלטו עליה באופן מלא. "כרגע, לנחתים אמריקנים יש משמורת על כלי השיט", מסר טראמפ.

איראן הגיבה בחריפות לפעולה האמריקנית. מפקדת ח'אתם אל-אנביאא של הכוחות המזוינים באיראן פרסמה תגובה בה האשימה את ארצות הברית ב"הפרת הפסקת האש" ובפעולה "פיראטית". הפעולה הצבאית מעמיקה את המשבר ומעלה את הסיכון להתלקחות מחודשת.

יצוין כי בימים האחרונים הפעיל טראמפ גם לחץ כלכלי כבד על בעלות בריתה של איראן. הממשל האמריקני החליט לעצור את משלוחי הדולרים לעיראק ולהשהות את התיאום הביטחוני עם בגדאד, עד להקמת ממשלה עיראקית חדשה ומסירת מידע מפורט על גורמים במיליציות הפרו-איראניות שביצעו מתקפות נגד יעדים אמריקנים במדינה.

ההצהרות הסותרות של הנשיא טראמפ משאירות את המזרח התיכון במצב של אי ודאות מוחלטת. האם אכן ייחתם הסכם היום? האם הפסקת האש תימשך או שתסתיים ביום רביעי? ומה באמת מסתתר מאחורי ההצהרות המבלבלות של הנשיא האמריקני?