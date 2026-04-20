ארגון 'אמת ליעקב בישראל' הגיש היום (שני) תלונה רשמית במשטרת ישראל נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות דבריו החריפים בראיון לתקשורת הכללית. בתלונה נטען כי אמירתו של בנט לפיה "ההשתמטות הורגת לנו את החיילים" מהווה הסתה חמורה כלפי ציבור לומדי התורה.

במכתב שנשלח לבנט באמצעות עורך דין מאיר סגל, מבהיר הארגון כי מדובר באמירה "מחושבת ומכוונת" שנאמרה במסגרת ראיון תקשורתי, ולא בפליטת פה מקרית. לטענת הארגון, בנט אף הדגיש במהלך הראיון כי מדובר ב"משפט קשה" שהוא עומד מאחוריו במלוא המשמעות.

"האשמה קולקטיבית של ציבור שלם"

במכתב המשפטי מפורטות טענות חמורות כנגד דברי בנט. "משמעות הדברים, כפי שנקלטה בציבור הרחב, הינה ברורה וחד-משמעית: האשמה קולקטיבית של ציבור שלם בגרימת מוות של לוחמים", נכתב במכתב. הארגון מדגיש כי מדובר ב"קביעה חמורה, מקוממת וחסרת תקדים, אשר חוצה כל גבול של שיח לגיטימי במדינה דמוקרטית".

עוד נטען במכתב כי אמירה זו יוצרת בפועל "הסתה ישירה או עקיפה כלפי ציבור מובחן", "דה-לגיטימציה רחבה של ציבור שלם", "הכפשה והצגתו כגורם מסכן חיים", וכן "ליבוי רגשות איבה, שנאה ועוינות" כלפי בני הישיבות ולומדי התורה.

דרישה להתנצלות פומבית

הארגון דורש מבנט לחזור בו מדבריו ולהתנצל בפומבי. כידוע, בנט הצהיר בראיון כי הוא מתכוון לעצור באופן מוחלט את כל התקציבים למוסדות החינוך החרדיים, וטען כי "לא יהיה מצב שמאה אלף חרדים צעירים ובריאים משתמטים משירות צבאי".

בארגון 'אמת ליעקב' מבהירים כי הם שוקלים גם צעדים משפטיים נוספים מעבר לתלונה הפלילית שהוגשה. המכתב מציין כי הארגון הסמיך את עורך הדין לייצגו בכל הנוגע לפנייה זו, ומדגיש את חומרת הדברים שנאמרו.

הרקע: מתקפה חריפה על הציבור החרדי

התלונה מגיעה על רקע ראיון חריף שנתן בנט לתקשורת הכללית, שבו הוא תקף בחריפות את לומדי התורה ואת מוסדות החינוך החרדיים. בנט הבהיר כי יפעל לעצירת כל התקציבים למוסדות אלה, וטען כי "ההשתמטות עולה לנו בחיי חיילים".

דבריו של בנט עוררו סערה בציבור החרדי ובקרב מצביעי הימין המסורתי. סיעת ש"ס הוציאה תגובה חריפה במיוחד, שבה הזהירה כי "מי שמוכר את השבת ימכור גם את יהודה ושומרון". מנגד, דווקא מהצד השני של המפה הפוליטית הגיעו ברכות לבנט, כאשר יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בירך אותו על עמדותיו.

יצוין כי בנט הצהיר בראיון גם על תמיכתו בנישואים אזרחיים ובתחבורה ציבורית בשבת (בניגוד לעמדותיו המוצהרות בעבר) - עמדות שהעמיקו את הפער בינו לבין הציבור החרדי והמסורתי.