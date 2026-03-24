מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף אתמול (שני) כי וושינגטון מקיימת מגעים לסיום המלחמה עם "האדם המכובד ביותר באיראן". גורם ישראלי מסר כי יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הוא הגורם האיראני הבכיר שארה"ב מנהלת איתו מגעים לקראת הסכם אפשרי להפסק אש.

במקביל, לפי דיווח ב"פוליטיקו", בבית הלבן בוחנים את האפשרות שיו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף יכהן כמנהיג עתידי, ורואים בו דמות שתוכל להוביל את המשא ומתן מול טראמפ בשלב הבא של המלחמה. גורמים בממשל הבהירו כי אין לכך התחייבות בשלב זה, אך הגדירו אותו "אופציה חמה", והוסיפו כי טראמפ שואף להגיע להסכם נפט דומה לזה שנחתם עם הנהגת ונצואלה. "הכול קשור בהצבת מישהו כמו רודריגז בוונצואלה - שאנחנו אומרים לו 'נשאיר אותך שם, לא נפיל אותך, תעבוד איתנו ותיתן לנו עסקה טובה, במיוחד בתחום הנפט", צוטט אחד הגורמים בפוליטיקו. אותם גורמים שללו אפשרות לקדם את בנו של השאה המודח רזא פהלווי, והזהירו כי מהלך כזה "יביא לכאוס".

מי אתה מוחמד באקר קאליבאף?

קאליבאף מכהן כיו"ר הפרלמנט האיראני מאז 2020, תפקידו בו זכה ברוב גדול. הוא נחשב היה למקורב גם לח'אמינאי וגם למשמרות המהפכה - מהדמויות הפוליטיות הוותיקות והחזקות באיראן.

קאליבאף נולד במשהד למשפחה שמרנית מהמעמד הבינוני. ב"אל-ג'זירה" נכתב עליו בשנים האחרונות כי למרות שנחשב לשמרן, הוא תומך בכמה רעיונות רפורמיסטיים. לפי דיווחים, הוא נישא בשנת 1983 ונישואיו נערכו על ידי לא פחות ממנהיגה העליון של איראן לשעבר רוחאללה חומייני.

קאליבאף בן ה-64, החל את דרכו הצבאית בשנות ה-80 במלחמת איראן-עיראק וטיפס במהירות הבזק בסולם הדרגות הצבאי של איראן. בשנת 1998 מונה למפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה. בעת שירותו ארוך השנים במשמרות המהפכה יצר חברות קרובה עם המפקד העולה דאז, גנרל קאסם סולימאני.

מאוחר יותר, בבחירות לנשיאות איראן ב-2013, דווח כי סולימאני הצביע בעד קאליבאף, שייצג את האינטרסים של ותיקי משמרות המהפכה, נגד המועמד המתון חסן רוחאני, שבסופו של דבר ניצח.

ההתקדמות המהירה שלו נמשכה עם השנים ובהמשך הוא מונה לתפקידים בכירים מאוד בבסיג' ובמשמרות המהפכה - גופים שלפי הדיווחים הוא שמר איתם על קשר קרוב לאורך השנים.

ב-1999 הוא לקח חלק פעיל בדיכוי אכזרי של מחאות נגד המשטר האיראני, ונקט ביד קשה נגד מפגינים גם במחאות נוספות שפרצו לאורך השנים. בעקבות זאת, ח'אמנאי מינה אותו לפקד על המשטרה האיראנית. במסגרת תפקיד זה הוא הוביל את רמיסת זכויות האזרח באיראן.

ב-2005 השיק קאליבאף את הקמפיין הראשון שלו לנשיאות איראן, אך לא הצליח להיבחר. במקום זאת, הוא התמודד ונבחר לראש עיריית טהראן, תפקיד בו כיהן במשך יותר מעשור וזיכה אותו במוניטין של פוליטיקאי פרגמטי עם יכולות ניהול.

הוא ניסה להתמודד לנשיאות איראן ב-2013, 2017 ו-2024, אך כל פעם נחל כישלון. במקום זאת, הוא נבחר ברוב גדול לכהן כיו"ר הפרלמנט האיראני ב-2020, תפקיד שבו הוא נהנה מכוח רב וקרבה למוקדי ההחלטות.

עדות לכוחו של קאליבאף, והשפעתו בהחלטות הצבאיות, ניתן למצוא בהתנהלותו לאחר שישראל תקפה את תשתיות הגז של איראן בשבוע שעבר. קאליבאף היה זה שהבטיח פומבית תגובה חריפה לתקיפת מתקני הגז - שאכן הגיעה לאחר זמן קצר.

יו"ר הפרלמנט קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

קיצוני ושונא יהודים

במרוצת השנים הוא ביטא את שנאתו ועמדותיו הקיצוניות כלפי ישראל פעמים רבות. הוא התייחס בחיוב לטבח 7 באוקטובר, וב-2024 אמר ש"המוסלמים יטעמו את הימים המתוקים בלי ישראל".

במהלך המלחמה הוא התבטא באופן תקיף וניצי כלפי ישראל וארצות הברית, והיה מהסמנים הקיצוניים ביותר באיראן. בין היתר טען ש"טראמפ הולך שולל בידי נתניהו כדי לפתוח במלחמה, וכעת הוא פועל תחת שליטתו. המלחמה תימשך עד שחישובי האויב ישתנו, והם יתחרטו".

בהזדמנות אחרת כתב ש"נבוא חשבון עם האמריקאים והישראלים. טראמפ ונתניהו חצו את הקו האדום שלנו - והם ישאו בתוצאות. ננחית עליכם מכות כואבות". באופן כללי קאליבאף מרבה לאיים בראיונות ובהודעות שמפרסם ברשת X.

קאליבאף במדי משמרות המהפכה במהלך מפגן כוח בפרלמנט ( צילום: תקשורת איראנית )

אך אתמול בצוהריים הוא איים ברשת X: ‏"מיד לאחר תקיפות נגד תחנות כוח ותשתיות בארצנו, תשתיות קריטיות ותשתיות אנרגיה ונפט ברחבי האזור - ייחשבו מטרות לגיטימיות ויהרסו באופן בלתי הפיך, ומחירי הנפט יהיו גבוהים יותר במשך זמן רב".

ביום שבת בלילה כתב: "אם המשטר הישראלי ייכשל ביירוט הטילים באזור המוגן ביותר של דימונה, הדבר יסמן מבצעית את הכניסה לשלב חדש של הקרב: שמי ישראל חסרי הגנה. כתוצאה מכך, נראה שהגיע הזמן ליישם את התוכניות הבאות שתוכננו מראש".

בריאיון לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי, שפורסם ביום שני שעבר, אמר קאליבאף כי המלחמה תסתיים רק כאשר תהיה ערובה לכך שלא תחודש. הוא הכריז אז: "נמשיך להילחם, עד שהאויב יתחרט באמת על תוקפנותו, ועד שייווצרו התנאים הפוליטיים והביטחוניים המתאימים בעולם ובאזור, ואיום המלחמה יסתיים באמת".

ב-12 במרץ הוא איים: "כל תוקפנות נגד האיים האיראניים - תשבור כל ריסון. נזנח כל איפוק ונהפוך את המפרץ הפרסי לזורם בדמם של הפולשים. דמם של החיילים האמריקנים הוא באחריותו האישית של טראמפ".