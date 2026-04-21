נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) פוסט חריג ברשת החברתית Truth Social, שבו התייחס למבצע 'פטיש חצות' שבוצע באיראן בחודש יוני האחרון. לפי דבריו, המבצע הצליח להשמיד לחלוטין את אתרי האורניום המועשר של המשטר האיראני.

"מבצע 'פטיש חצות' השמיד לחלוטין את אתרי ה'אבק הגרעיני' באיראן", כתב טראמפ בפוסט. הוא הוסיף כי "לכן, חילוץ החומר והוצאתו יהיו תהליך ארוך וקשה" עבור המשטר בטהרן. במקביל, טראמפ מתח ביקורת חריפה כלפי כלי תקשורת אמריקניים. "רשת CNN המזויפת, ורשתות ופלטפורמות תקשורת מושחתות אחרות, נכשלות במתן הקרדיט הראוי לטייסים הגדולים שלנו", כתב הנשיא בזעם. הוא האשים את התקשורת כי היא "תמיד מנסה להשפיל ולזלזל" והוסיף: "מפסידנים!!!" הפוסט מצטרף לסדרת הודעות שפרסם טראמפ בימים האחרונים, בהן הוא מציג תמונת מצב של הצלחות צבאיות משמעותיות מול איראן. בפוסט קודם טען כי "אני מנצח במלחמה, ובגדול", וכי "האויב מבולבל, חיל הים שלהם הושמד לחלוטין ומערכות ההגנה האווירית שלהם אינן פעילות".

כזכור, המתיחות בין וושינגטון לטהרן נמצאת בשיאה בימים אלה, כאשר הפסקת האש בת השבועיים צפויה לפוג בקרוב. ארה"ב מטילה מצור ימי על איראן במצר הורמוז, שם נחסמו עד כה 27 ספינות, והמצב הכלכלי באיראן מחמיר מיום ליום.

מנגד, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הזהיר אתמול כי איראן אינה מוכנה לנהל משא ומתן תחת איום, וכי "בשבועיים האחרונים נערכנו לחשוף קלפים חדשים בזירת הקרב". הוא האשים את טראמפ כי "באמצעות הטלת מצור והפרת הפסקת האש, מנסה להפוך את שולחן המשא ומתן לשולחן של כניעה".

יצוין כי טראמפ גם התייחס בפוסטים נוספים למערכה הכלכלית מול איראן, וטען כי המצור במצר הורמוז גורם לטהרן נזק של כ-500 מיליון דולר ביום. לדבריו, "התקשורת האמריקנית האנטי אמריקנית פועלת לטובת איראן, אבל זה לא יקרה כי אני מנהל את זה".