בבלי
קרע בצמרת

ביקורת חריפה על יו"ר הפרלמנט האיראני מצד מפקד משמרות המהפכה: "לוחץ ידיים עם רוצחיו"

בעוד איראן שרויה באבל על מות המנהיג העליון שטרם הובא לקבורה, נחשף עימות חסר תקדים בלב המשטר בטהרן | מפקד משמרות המהפכה תקף בחריפות את יו"ר הפרלמנט קאליבאף, והאשים אותו בבגידה על רקע שיחות שלום עם המערב (העולם הערבי)

יו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבאף. - מפקד משמרות המהפכה (IRGC), אחמד ואחידי, (צילום: רשתות חברתיות - המכון לחקר המלחמה (ISW))

קרע פנימי עמוק התפוצץ בצמרת השלטון ב, כאשר מפקד משמרות המהפכה (IRGC), אחמד ואחידי, יצא במתקפה חזיתית ויוצאת דופן נגד יו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבאף. ואחידי האשים את קאליבאף בבגידה בערכי המהפכה ובזכרו של המנהיג העליון המנוח.

"המנהיג העליון אפילו לא נקבר עדיין, וקאליבאף כבר לוחץ ידיים עם אלו שהרגו אותו", הצהיר ואחידי בבוטות, בהתייחסו למגעים הדיפלומטיים שמוביל יו"ר הפרלמנט. הדברים נאמרו שעות ספורות לאחר קריסת שיחות באיסלאמבאד, שבהן עמד קאליבאף בראש המשלחת האיראנית.

יו"ר הפרלמנט, מוחמד באקר קאליבאף. קורא: מוות לאמריקה (צילום: רשתות חברתיות)

על פי הדיווחים, קאליבאף נועד עם נציגים מהממשל האמריקני, ואף ישב מול סגן הנשיא הנבחר ג'יי.די ואנס. הביקורת החריפה של ואחידי משקפת את ההתנגדות העזה בתוך זרועות הביטחון והאגף השמרני באיראן לכל ניסיון של פיוס או משא ומתן עם ארצות הברית, במיוחד בעיתוי כה רגיש של חילופי שלטון ואבל לאומי.

בעוד גורמים בינלאומיים מעריכים כי האופציות הצבאיות נגד איראן מוצו וכי המלחמה עשויה להסתיים בקרוב, נראה כי המאבק הפנימי בתוך טהרן רק מחריף. העימות בין ואחידי לקאליבאף חושף את המתח המובנה בין הדרג המדיני המנסה למנוע הסלמה לבין משמרות המהפכה השומרים על קו אידיאולוגי נוקשה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

