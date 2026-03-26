לפי מקורות פקיסטניים ואמריקאיים, ישראל הסירה את שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ואת יו"ר הפרלמנט מוחמד בקר קאליבאף מרשימת החיסולים שלה. כך דווח הבוקר בסוכנות הידיעות רויטרס.

המהלך הדרמטי התרחש לאחר שפקיסטן פנתה לממשל האמריקאי בטענה כי חיסול השניים יוביל למבוי סתום דיפלומטי, למרות שלישראל יש את ה"קואורדינטות" המדויקות לפגיעה בהם.

"אמרנו לארה"ב שאם הם יחוסלו, לא יישאר אף גורם בר-שיח בטהרן", הסביר מקור פקיסטני המעורה בפרטים.

לפי הדיווחים, השניים הוסרו מהרשימה לפרק זמן מוגבל של ארבעה עד חמישה ימים בלבד. השעיה זו מגיעה על רקע ניסיונות תיווך של פקיסטן, מצרים וטורקיה, המנסות לארגן פגישות ישירות בין בכירים אמריקאים ואיראנים כבר בימים הקרובים. הנשיא דונלד טראמפ העביר לאיראן, דרך פקיסטן, הצעה בת 15 נקודות הכוללת דרישות להסרת מלאי האורניום המועשר, הפסקת תוכנית הטילים הבליסטיים ופתיחה מחדש של מצר הורמוז.

למרות הדיווחים על הסרת השמות, במערכת הביטחון בישראל מדגישים כי "אף בכיר איראני אינו חסין". דובר צה"ל סירב להתייחס למטרות ספציפיות, אך ציין כי הצבא מקיים תהליך קפדני לפני כל פעולה.

במקביל, בבית הלבן הבהירו כי למרות המאמצים הדיפלומטיים, "מבצע זעם אפי" נמשך במלוא עוזו כדי להשיג את היעדים הצבאיים שנקבעו.

איראן מצדה בוחנת את ההצעה האמריקאית, אך שר החוץ עראקצ'י הבהיר כי נכון לעכשיו אין לטהרן כוונה לקיים שיחות שנועדו רק "להרגיע את הסכסוך" ללא פתרון מהותי. המתיחות באזור נותרת גבוהה, כאשר איראן מחזיקה בכ-440 קילוגרם של אורניום מועשר ברמה גבוהה, דבר המעורר חשש כבד מהסלמה גרעינית.