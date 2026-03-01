האם שיחות ארצות הברית-איראן בשוויץ התפוצצו כבר ביום הראשון? אחרי האיומים של טראמפ המשלחת האיראנית עזבה את המקום, אלא שכאן צצו דיווחים סותרים | מצד אחד, דווח כי למרות שהשיחות הופסקו להיום - הן אינן התבטלו, מנגד, ברשת הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דווח איראן מאיימת כי לא ישובו למו"מ ללא התנצלות של טראמפ ונסיגה ישראלית מדרום לבנון (אקטואליה)
טראמפ בראיון ל"אטלנטיק": ההנהגה החדשה באיראן ביקשה לפתוח בשיחות הנשיא אישר כי הסכים להצעה אך מתח ביקורת על העיכוב האיראני; ציין כי נציגי עבר בטהרן נהרגו בתקיפות | הנשיא לא אמר מתי יתקיימו השיחות, אם בכלל (חדשות)
נשיא צרפת עמנואל מקרון כינס היום את הקבינט הצרפתי ברקע ההתרחשויות והמלחמה שפתחו ארה"ב וישראל נגד איראן | הנשיא הצרפתי אמר כי על העם האיראני לקבוע את עתידו, ברמז לתמיכה בשינוי משטר אפשרי, אולם לצד זאת שוב הפתיע בהצהרה (מדיני)
הסבב השלישי של השיחות בין איראן וארצות הברית נעצר היום כשלוש שעות לאחר שהחל | דיפלומט איראני: "ארצות הברית מתעקשות על אפס העשרה ועל אספקת כל האורניום המועשר בשיעור 60% לוושינגטון" | בכיר איראני: "דוחים את העיקרון לעצירת העשרת האורניום ופירוק המתקנים" (אקטואליה)
ארה"ב הציגה היום בפני איראן חמש דרישות נוקשות במיוחד, אשר ספק אם ביכולתה של טהרן לקבל | לפי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל', ארה"ב הציגה רשימה ארוכה הקשורה לגרעין האיראני | מז'נבה מגיע הדיווח על "הפסקה" בשיחות המשא ומתן לאחר שלוש שעות בלבד | כל הפרטים על המתרחש בחדרי המשא ומתן בשוויץ (מדיני)
ארה"ב הודיעה לאיראן כי היא מוכנה להיפגש ביום שישי הקרוב בז'נבה, במידה ואיראן תספק בימים הקרובים הצעה מפורטת להסכם גרעין | גורמים אמריקאים הבהירו כי מבחינת וושינגטון מדובר בהזדמנות אחרונה למשא ומתן לפני תקיפה (מדיני)
גורמים אמריקנים הביעו אופטימיות לאחר שיחת המשא ומתן השנייה שהתקיימה היום בין שר החוץ האיראני לשגריריו של הנשיא טראמפ | לפי דיווח ב-CNN, האיראנים קיבלו שבועיים לחזור עם תשובות | דיווח נוסף מעלה כי "הושגה התקדמות אך פרטים רבים עדיין נותרו" | בשורה התחתונה: נראה כי התקיפה מתרחקת - לכל הפחות בשבועיים | כל הדיווחים אחרי הפגישה השנייה (מדיני)
שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס לשיחות המשא ומתן שהתקיימו היום עם נציגי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר |הבכיר האיראני היה נשמע חיובי, אך דחה באופן מפורש יוזמה להוצאת האוראניום המועשר לרמה סף-צבאית משטח איראן, דרישת סף מבחינתה של ארה"ב (חדשות)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ זמן קצר אחרי סיום הפגישה עם נתניהו כי זו הייתה פגישה "טובה מאוד", וכי הוא התעקש במהלכה שיימשך המשא ומתן מול איראן | לדבריו, לא סוכם כל דבר סופי מלבד זאת. הוא איים: בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא להגיע לעסקה, והיא ספגה" (אקטואלי)
התקיפה הצפויה באיראן עדיין מתמהמת. ראש הממשלה נתניהו צפוי לצאת השבוע לביקור מדיני מיוחד בארצות הברית ולפגוש את נשיא ארה"ב טראמפ | בצל שיחות המו"מ עם איראן, נשיא איראן צייץ היום בנוגע לאיומים הנושבים מכיוון ארצות הברית: "האומה האיראנית אינה סובלת את שפת הכוח" | כל הפרטים (בעולם)
בצל השיחות המתקדמות בין וושינגטון לטהראן והחשש הישראלי מהסכם שיאפשר את התגרענותה של איראן, שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י אמר הבוקר כי "הפנטזיה של ישראל שהיא יכולה להכתיב מה איראן עשויה או לא עשויה לעשות מנותקת מהמציאות" | משרד החוץ האיראני הגיב לנתניהו: "כל הרפתקה או פעולה שגויה נגד איראן תיתקל בתגובה מוחצת" (מדיני)
הנשיא טראמפ הפתיע וחשף במהלך ההצהרה המשותפת עם ראש הממשלה נתניהו, כי בשבת הקרובה ארה"ב תתחיל לנהל משא ומתן עם איראן | שר החוץ האיראני הצהיר, כי אכן יתקיימו שיחות בשבת הקרובה, זו תהיה המתוות ואלו הדרגים שישתתפו (חדשות)