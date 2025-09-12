במהלך השבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בעקבות איום מאיראן | לפי הדיווח, יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים שומרת על ראש הסוכנות שממוקמת בווינה, לאחר שסוכנות המודיעין במדינה קיבלה מידע על איום כלפיו (בעולם)
למרות התקיפות האמריקניות שגרמו נזק משמעותי לאתרי הגרעין באיראן, מנכ"ל סבא"א רפאל גרוסי מזהיר כי איראן יכולה להעשיר מספיק אורניום לפצצה תוך חודשים ספורים | בניגוד לטענתו של טראמפ לפיה אתרי הגרעין הושמדו, גרוסי אמר כי הנזק שם אינו מוחלט (חדשות)