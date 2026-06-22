צ'רלטון אלן, המועמד של הנשיא דונלד טראמפ לתפקיד היועץ המשפטי של הסוכנות המפקחת על זכויות העובדים בשירות הפדרלי, העיד ביום רביעי בקונגרס וטען כי הוא אינו מאמין שקריקטורה שפרסם בתקופת קולג', בה הוצג סטודנט יהודי עם קרני שטן וקלשון, הייתה אנטישמית.

אלן הופיע בפני ועדת הסנאט לביטחון המולדת ועניינים ממשלתיים במסגרת שימוע האישור שלו. במהלך הדיון, הסנאטור רובן גאלגו, דמוקרט מאריזונה, לחץ עליו בנוגע לקריקטורה שפורסמה במגזין השמרני של הקמפוס, אותו הקים אלן כסטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת קרוליינה הצפונית.

"אם תביט מאחוריי, תראה את השער הקדמי של מהדורת ה-Carolina Review המציג את אהרון נלסון, מועמד יהודי לנשיאות אגודת הסטודנטים. המגזין שלך שינה את תמונתו של נלסון והציג אותו עם קרניים וקלשון. בתוך הכתבה נכתב: 'ההבדל לגבי אהרון נלסון הוא פשוט. הוא יהודי'", אמר גאלגו לאלן. "כן או לא, מר אלן. האם אתה עומד מאחורי התיאור הזה?"

סערה ציבורית והתפטרות המנחה האקדמי

הקריקטורה עוררה סערה ציבורית עזה כאשר פורסמה במגזין. המנחה האקדמי של המגזין התפטר לאחר שהגיליון ירד לדפוס בניגוד לעצתו, וכמעט שני תריסרים מחברי הסגל היהודים לחצו על נשיא האוניברסיטה לגנות את הקריקטורה ולנזוף במגזין – כפי שאכן עשה.

אלן הדף את ההאשמות באנטישמיות באותה תקופה, ושוב במהלך שימוע בשנת 2014 לאישור מינויו לתפקיד במדינת קרוליינה הצפונית. הוא עשה זאת פעם נוספת גם ביום רביעי האחרון. "לא הייתי אומר שזה אנטישמי", הוא אמר. "אנחנו היינו הקבוצה שקראה ליחס שוויוני לכל הדתות של הסטודנטים".

אלן הוסיף כי אם היה מייעץ למגזין לפני 30 שנה, היה אומר "אל תפרסמו את השער הזה". "אני חושב שזו הייתה טעות", העיד. על פי דיווחים מאותה תקופה, נלסון הואשם על ידי ה-Carolina Review באפליה נגד קבוצה נוצרית בקמפוס, לאחר שהצביע נגד מימושה. עם זאת, הוא הצביע בעד מימון של "מרבית" הקבוצות הנוצריות האחרות בקמפוס כשהיה נציג בקונגרס הסטודנטים.

הסברים משתנים לאורך השנים

נוכח התגובות הקשות, אלן הכחיש אז כי התיאור של נלסון עם קרניים נועד להדהד סטראוטיפים אנטישמיים עתיקי יומין. "הקריקטוריסטית שלנו הציגה אותו כך בצורה היתולית פשוט כי התפיסה שלה הייתה שאהרון הוא רע", אמר אלן לעיתון Duke Chronicle באפריל 1996.

"עיתונים בשבועות האחרונים פרסמו קריקטורות של דמויות ציבוריות כמו ניוט גינגריץ', פט ביוקנן ואפילו שלי כ'שדים' עם קרניים וקלשונים. איפה הזעקה הציבורית על הקריקטורות האלה?" תהה אז.

ביום רביעי הציע אלן הסבר מעט שונה, וטען כי התמונה נועדה לרמוז על היריבות ההיסטורית והמתמשכת של האוניברסיטה עם אוניברסיטת דיוק הסמוכה, שהקמע שלה הוא ה-"Blue Devil" (השד הכחול). "כוונת הקריקטוריסטית הייתה ליצור אנלוגיה לכך", אמר.

בשנת 2014, במהלך שימוע האישור שלו לקראת מינויו לחבר בוועדה התעשייתית של מדינת קרוליינה הצפונית, אלן התייחס לביקורת על הקריקטורה וציין כי סבו סייע לשחרר יהודים ממחנות ריכוז באירופה במהלך מלחמת העולם השנייה.

מינויים ומשיכות במינהל טראמפ

טראמפ מינה את אלן למשרד היועץ המיוחד (הסוכנות המגינה על חושפי שחיתויות מפני התנהלות לא חוקית) במאי 2025, אך משך את המינוי פחות משבוע לאחר מכן. בספטמבר הוא מינה אותו לרשות הלאומית ליחסי עבודה פדרליים.

נלסון, מצדו, ניצח אז בבחירות בקלות והפך לנשיא אגודת הסטודנטים של UNC. כיום הוא מכהן כנשיא לשכת המסחר של צ'אפל היל, ולא הגיב לפניות של סוכנות הידיעות היהודית בנושא.