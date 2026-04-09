בבית המשפט במנהטן הודה אמש המחבל בכוונה לרצוח כמה שיותר יהודים ביום השנה לטבח ה-7 באוקטובר ולבצע פיגוע תופת במרכז העולמי של חב״ד | כל הפרטים על המצוד הדרמטי, ההקלטות המפלילות והעונש הכבד שצפוי למחבל (חרדים)
ערנות המשטרה והסובבים בקרבת מרכז חב"ד העולמי בניו יורק הובילו הלילה למעצר חשוד, שהסתובב לפי הדיווחים עם סכין מצ'טה גדולה, והיה מעורב בניסיון דקירה | הרקע לפי שעה אינו ברור | צפו בתיעוד מרגעי המעצר (חרדים)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה כי הוא תובע סך של מיליארד דולר מהאוניברסיטה שהוגדרה על ידי הנשיא כ"אנטישמית" | הנשיא הכחיש ידיעה שפורסמה בניו יורק טיימס, והבהיר כי לא יעשה שום עסקה עם המוסד האקדמי הבכיר בעתיד (בעולם)
הצעת חוק שמבקשת להסיר מגבלות על סיוע לאזרבייג׳ן הציתה קמפיין תקיף של הארגון הארמני בארה"ב נגד ישראל ובהודעה שהוציא היום הוא שילב שפה על "מסורות יהודיות" בתוך ההתקפה | בניו יורק, ראש העיר החדש זוהרן ממדאני פתח את הקדנציה בשינויי מדיניות שעוררו סערה בקהילה היהודית | ובארמניה ציינו צעירים ארמנים את יום הולדתו של גארגין נז׳דה, דמות שמוגדרת בישראל כמשתף פעולה עם הנאצים (חדשות בעולם)
ה-FBI עצר צעיר בן 20 בפלורידה שהפיץ הוראות להכנת פצצות בצ'אטים מוצפנים ותכנן פיגוע טרור פנים-ארצי בשידור חי | נמצאו תכניות להצבת פצצות, שימוש בדגלים, ואף רעיונות לשילוב מוזיקה ברקע בעת השידור החי (בעולם)
קליפט ספרליס, גבר בן 55 ממרילנד הודה בכך ששלח לארגונים יהודיים ברחבי המדינה, בהם בתי כנסת ובתי ספר, במשך למעלה משנה, הודעות מאיימים במטרה להטיל עליהם פחד | גזר דינו צפוי להניתן בעוד כארבעה חודשים - אלה העונשים המקסימלים שהוא יכול לקבל (יהדות בעולם)
שנת תשפ"ה הייתה שנת שיא בהיסטוריה המודרנית של האנטישמיות העולמית, עם עלייה דרמטית של 340 אחוז במספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם בהשוואה לשנת 2022, על פי דו"ח המוקד העולמי להתמודדות עם אנטישמיות והסוכנות היהודית לישראל | בהשוואה לשנת 2023 - מספר התקריות כמעט הכפיל את עצמו, מה שמהווה איום ממשי על בטחון היהודים בעולם (יהדות, בעולם)
בית המשפט הפדרלי בבוסטון גזר 26 חודשי מאסר על ג'ון ריארדון, בן 60, לאחר שאיים על חברי הקהילה היהודית בבוסטון, כולל שתי קהילות שונות ועל הקונסוליה הישראלית; בנוסף חויב בתשלום פיצויים לנפגעים והפר את תנאי השחרור המוקדם שלו (בעולם)
שלושה כלי רכב הוצתו אתמול במדינת מיזורי בארצות הברית, ועל הכביש לצידם רוסס גרפיטי אנטישמי שבו כתוב "מוות לצה"ל" | המשטרה המקומית, בשיתוף ה-FBI, החלו בחקירת האירוע - שמוגדר כחשד לפשע שנאה נגד חייל צה"ל ישראלי-אמריקני שהגיע לבקר את משפחתו בארה"ב (בעולם)