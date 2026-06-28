פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום חמור נגד נועם ששון, סגן ראש עיריית באר יעקב, ושישה נאשמים נוספים בפרשת שחיתות ציבורית רחבת היקף. כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אלחנן דרייפוס מפרקליטות מחוז מרכז, חושף שורה של עבירות על טוהר המידות שבוצעו לכאורה על ידי ששון בתקופת כהונתו כמחזיק תיק ההנדסה במועצה.

על פי האישומים, ששון ניצל את מעמדו ותפקידו הציבורי כדי להטות מכרזים ולקדם אינטרסים כלכליים של מקורביו בניגוד חריף לכללי ניגוד העניינים. הפרשה, שנחקרה על ידי יחידת להב 433 של משטרת ישראל, מצביעה על מערכת שיטתית של מרמה והפרת אמונים שנמשכה תקופה ממושכת.

מכרזים מזויפים במיליון שקלים

בלב הפרשה עומד קשר עם גיורא שבתאי, שזכה במרמה בחוזים לשיפוץ מוסדות חינוך בעיר בסכום שעולה על מיליון שקלים. על פי הטענות, ששון פעל באופן אקטיבי כדי להבטיח את זכייתו של שבתאי במכרזים, תוך שהוא מנצל את תפקידו הציבורי ואת הגישה הבלעדית שלו למידע רגיש.

כתב האישום מפרט כי במסגרת הפעילות הבלתי חוקית היו מעורבים גם עבירות הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של מיליוני שקלים. באישום נוסף, ששון מואשם בסיוע לחבר ילדות נוסף לזכות במכרז שיפוצים קטן יותר במועצה, תוך ניצול תפקידו הציבורי ויצירת מצג שווא מול הרשויות.

מכרז ההסעות: 20 מיליון שקלים במרמה

הפרשה החמורה ביותר שנחשפה נוגעת למכרז הסעות בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקלים, שבו זכה לכאורה ששון יחד עם שותפו העסקי והקבלן אליהו דאואן. על פי החקירה, השניים פעלו להונות את הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד המשפטים באמצעות תרגיל מתוחכם של פירוק שותפות פורמלי בלבד.

כתב האישום מפרט כי ששון ודאואן פירקו את השותפות ביניהם בקרקע באופן פורמלי בלבד כדי לעקוף את הפסילה מהמכרז, בעוד שבפועל המשיכו לנהל אותה כשותפים לכל דבר. המהלך נועד ליצור מצג שווא מול הרשויות ולאפשר את זכייתם במכרז ההסעות הרווחי, תוך הפרה בוטה של כללי ניגוד העניינים.

הטרדת עדה במהלך החקירה

כתב האישום חושף גם התנהלות אגרסיבית מצד סגן ראש העירייה במהלך החקירה. על פי הנטען, ששון הגיע לבניין המועצה והטריד את מהנדסת המועצה בצעקות וקללות על רקע עדותה במשטרה. התנהלות זו מצביעה על ניסיון לשבש את החקירה ולהפחיד עדים מלהעיד נגדו.

יצוין כי פרשת השחיתות בבאר יעקב מצטרפת לשורה של פרשות שחיתות ברשויות מקומיות שנחשפו בשנים האחרונות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אף התריע לאחרונה על השתלטות גורמי פשיעה על מכרזים ברשויות המקומיות, תוך שהוא קורא לגורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות.

אישומים חמורים ועונשים צפויים

נועם ששון עומד כעת בפני אישומים חמורים בגין מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שבועת שקר, וכן איומים והטרדת עדה. התיק כולו נחקר על ידי יחידת להב 433 של משטרת ישראל, ויתר הנאשמים בפרשה יתמודדו גם הם עם אישומים הנוגעים לקבלת דבר במרמה, תיווך בשוחד ורישום כוזב במסמכי תאגיד.

הפרשה מדגימה את החשיבות של פיקוח הדוק על פעילות נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, במיוחד בכל הנוגע למכרזים ציבוריים בהיקפים כספיים משמעותיים.