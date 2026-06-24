( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בתום למעלה מ-4 שעות של מחאה המונית חסרת תקדים - החליטה הוועדה המארגנת מעט לאחר השעה 20:00 בערב על סיום "שלב זה" של מחאת הרכבים ההיסטורית, שיצאה היום (רביעי) לדרך כמחאה על מעצרם של לומדי התורה.

עם ההכרזה על סיום ההפגנה החלו שיירות הרכבים, שנעו באיטיות בכבישים השונים, לעשות את דרכן חזרה לערים שמהן הגיעו. "ההחלטה על סיום המחאה בשעה זו מגיעה מתוך אחריות עמוקה והתחשבות בציבור הנוסעים ובמשפחות שבדרך, מתוך רצון עז שלא לעכב בעלי שמחה או חולים חלילה, ולא לפגוע בתושבי המדינה הזקוקים לצירי התנועה, כפי שהונחנו לנהוג ברגישות ובמניעת צער מהזולת", נמסר מהועדה המארגנת.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

לדבריהם, "ההיענות האדירה של קרוב ל-10 אלף בעלי רכבים מעבירה מסר מהדהד: "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!". הציבור החרדי חדל מלשתוק אל מול רמיסת עולם התורה והטלת הסנקציות, ויעמוד על זכויותיו בנחישות.

"אנו קוראים לרשויות להישמע לזעקה: לשחרר מיידית את עצורי עולם התורה, להפסיק את המעצרים, ולבטל את כלל הגזירות נגד האברכים ובני הישיבות. במידה וחלילה דרישת הציבור החרדי לא תיפול על אוזניים קשובות, הוועדה תשקול דרכי פעולה מפתיעות נוספות, בהתאם להנחיות גדולי התורה והחסידות שליט"א".

יו"ר יהדות התורה חה"כ יצחק גולדקנופף מסר עם סיום ההפגנה: "ראיתי את אלפי הרכבים שיצאו היום לזעוק את זעקתם של בני התורה, על פי הוראת גדולי ישראל, בצורה מופתית, באחריות וללא כל אלימות. חבל שיש מי שבחרו לנהוג באלימות כלפי משתתפי המחאה רק משום שביקשו לממש את זכותם הדמוקרטית למחות. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות נגד אותם אנשים ולמצות עמם את הדין".

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

במהלך ההפגנה נרשמו תקריות אלימות חמורות. בכביש 1 שלף לכאורה אחד מהנהגים החילוניים אקדח לעבר מפגינים חרדים. בתיעוד שפורסם על ידי דוברות המחאה, נראה האזרח כשהוא יושב ברכבו ונוסע באיטיות עם רכבו, כאשר הוא מתקרב לעבר אזור בכביש שבו עמדו מספר צעירים חרדים - ובידו אקדח מכוון. דוברות המחאה כינתה את האירוע "איום ברצח" וקראה למשטרה "לפעול באופן מיידי נגד המסיתים והמוסתים. די לאלימות!". נציין כי לא נורו כל יריות באירוע.

שליפת האקדח הוא לא האירוע החמור היחיד שתועד בהפגנה היום. מוקדם יותר דווח כי סגר"ע ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית גדליהו אייזנשטיין הותקף באלימות קשה במהלך שיירת המחאה מביתר עילית. מעדויות של נוכחים במקום עולה כי אדם מוסת התנגש ברכבו, ואז החל לחנוק את סגר"ע באלימות.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

כמו כן מוקדם יותר דווח כי נהג משאית ירד מרכבו באמצע נתיבי איילון, הסתער לעבר אחד מרכבי שיירת המחאה שיצא מבני ברק, כשהוא חמוש בסכין ובמקלות. התוקף לא הסתפק באיומים, אלא החל להכות בברוטליות ברכב ולדפוק בעוצמה על החלונות לעיניהם של הנוסעים המבועתים שחשו סכנה מיידית אך שמרו על איפוק בהתאם להנחיות. הנוסעים ההמומים חייגו בזמן אמת למוקד המשטרה, ואנו מקווים בכל לב כי גורמי האכיפה פועלים בנושא ברגעים אלו ועוצרים את המפגע האלים לאלתר.

במקביל, הוועדה המארגנת טענה במהלך ההפגנה כי התקבלו דיווחים מנהגים על ניסיונות המשטרה לפגוע בזכות המחאה ואף חלוקת דוחות. "מדובר בניסיון חמור לפגיעה בזכות יסוד במדינה דמוקרטית ולא נעבור על כך בשתיקה", מסרו. "הצוות המשפטי מטעם הוועדה יפעל בכל הדרכים בכדי להילחם בפגיעה החמורה בחופש הביטוי והמחאה".

צפו בגלריית תמונות.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

( צילום: David Cohen/Flash90 )

( צילום: David Cohen/Flash90 )

( צילום: David Cohen/Flash90 )

( צילום: David Cohen/Flash90 )

( צילום: David Cohen/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )