לאחר הפגישה אצל ראש הממשלה: דרעי וגפני בהצהרה משותפת

בהודעה משותפת דרמטית שפורסמה היום (שלישי), הכריזו יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני כי אם לא יקודמו באופן מיידי חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים - הם יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ההודעה מגיעה בעקבות פגישה שקיימו השניים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלכה העבירו לו דרישה חד-משמעית בשם ההנהגה הרוחנית.

"קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והעברנו לו בשם גדולי ישראל, דרישה חד-משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה", נכתב בהודעה. השניים דרשו כינוס מיידי של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע, על מנת להתחיל בקידום החקיקה.

אולטימטום ברור: פעולות מעשיות או בחירות

בהמשך ההודעה, הבהירו דרעי וגפני את חומרת המצב: "הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא". מדובר באולטימטום חריג במיוחד, המעיד על רמת התסכול העמוקה בסיעות החרדיות מהתנהלות הקואליציה בנושא החקיקה החרדית.

הפגישה עם נתניהו התקיימה לאחר שדרעי וגפני החליטו שלא להשתתף בישיבת ראשי הקואליציה שתוכננה להיום, מה שהוביל לביטולה. ההחלטה על הפגישה המצומצמת עם ראש הממשלה נועדה לברר שאלה מרכזית אחת: האם יש רוב בקואליציה להעברת החקיקה החרדית.

נתניהו התחייב - אך בפועל אין התקדמות

על פי ההודעה המשותפת, ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר. אולם כידוע, בשבוע שעבר כבר התחייב נתניהו בפגישה מול דרעי כי שני החוקים יעברו בקריאה שניה ושלישית עוד בכנסת הנוכחית, וכי הוא אישית ישיג את הרוב הדרוש. בפועל, הקואליציה ממשיכה לעכב את החקיקה.

התסכול בסיעות החרדיות הוביל לכך שבימים האחרונים הן הכריזו על חסימת כל החקיקה הקואליציונית. דרעי הודיע בישיבת הסיעה כי אף חוק של הקואליציה לא יעבור עד להעברת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, וגפני הבהיר בוועדת הכנסת: "כל עוד חוק המעונות לא יאושר - אף חוק לא יעבור. שבעתי מהבטחות שקריות - לא אתבזה יותר".

המשבר המתארך משקף את המתיחות הגוברת בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה, כאשר החוקים המוגדרים כציפור הנפש של הציבור החרדי נתקעים בדרך למרות ההבטחות החוזרות. כעת, עם האולטימטום החד-משמעי שהוצב הערב, נראה כי השבוע הקרוב יהיה מכריע לגורל גוש הימין.