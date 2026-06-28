בעוד צה"ל מתמודד עם האיום המתמשך של רחפני נפץ בחזית הצפון, חברת מספנות ישראל חשפה השבוע פתרון ישראלי חדש: חברת בת בשם AREONOUS, שפועלת כשנה בשקט, פיתחה מערכת הגנה מתקדמת המיועדת להתמודד עם אחד האיומים המורכבים ביותר - רחפני סיב אופטי החסינים לשיבוש אלקטרומגנטי.

החברה, המעסיקה כ-40 עובדים ביניהם יוצאי תעשיות ביטחוניות מובילות, השלימה את פיתוח מערכת שליטה ובקרה לצד רחפן יירוט ייעודי. המערכת מסוגלת לפעול בטווחים משתנים: מ-50 קילומטר לאבטחת בסיסים צבאיים ונמלי תעופה, ועד 200 מטרים באמצעות ערכה נישאת המיועדת להגנת כוחות מתמרנים בשטח.

המענה לאיום הסיב האופטי

הבחירה ברחפן יירוט כפתרון מרכזי נובעת מהצורך להתמודד עם רחפני סיב אופטי - איום שהפך למרכזי בחזית הצפון. בעוד שרחפנים רגילים ניתנים לשיבוש אלקטרומגנטי, רחפני הסיב פורשים מאחוריהם חוט זכוכית דק המאפשר שליטה מלאה ללא חתימה אלקטרונית הניתנת לזיהוי.

במהלך השבוע החולף הוצגה המערכת בפני נציגי צה"ל בהדגמה מוצלחת. המערכת שילבה מכ"ם מתוצרת חברת אקודיין האמריקאית ומצלמה של חברת קונטרופ הישראלית - שילוב שנועד להבטיח איתור וזיהוי מהירים של רחפנים זעירים וזריזים.

הגרסה הייעודית לחייל הבודד שוקלת 13 קילוגרם בלבד ועושה שימוש בחיישני לידאר מבית חברת אינוויז הישראלית. המערכת פועלת באופן אוטומטי לחלוטין: עם זיהוי האיום, משוגרות מהקרקע רשתות מיוחדות הלוכדות את הרחפן העוין ומפילות אותו. עלות המערכת נאמדת בכמה עשרות אלפי דולרים.

פלטפורמה פתוחה ולקוחות ראשונים

מנכ"ל החברה, מאיר בן שיה, הסביר כי בעולם ההתגוננות מפני רחפנים לא קיים פתרון קסם יחיד. "אין טכנולוגיה אחת שמהווה מענה מוחלט, ולכן השילוב בין מערכות הוא הכרחי", ציין. "המערכת שפיתחנו נבנתה כפלטפורמה פתוחה המאפשרת להטמיע חיישנים ואמצעי יירוט שונים, בהתאם לצרכי הלקוח והאיומים הספציפיים".

על פי דבריו, החברה מסוגלת לשלב מערכות לייזר ואמצעי השמדה נוספים בתוך פרק זמן קצר של שבועיים בלבד. לחברת AREONOUS ישנם כבר לקוחות משלמים ראשונים, ובימים אלו היא פועלת להתאמת והטמעת מערכות ההגנה גם על גבי ספינות המלחמה המיוצרות במספנות ישראל.