חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך גינה הבוקר את אוזלת היד של הפרקליטות הבלגית והתובע הציבורי כלפי אירועי האנטישמיות במדינה, מה שהביא לדבריו לעלייה באנטישמיות עד הפיגוע שהתרחש הלילה | גם ראש הממשלה גינה את האירוע החמור שגרם לנזק לבית הכנסת ומבנים סמוכים (בעולם)
משבר חריף בין בריסל לוושינגטון: שגריר ארה"ב זומן לשיחת נזיפה לאחר שתקף בחריפות את העמדתם לדין של שלושה מוהלים באנטוורפן. בעוד השגריר זועק נגד "הליך אנטישמי ומגוחך", בבלגיה זועמים: "זו התערבות בוטה בהליכים משפטיים וחציית קווים אדומים" (בעולם)
משרד ההגנה של בלגיה ערך בסוף השבוע שעבר סיור במפעל הגדול ביותר לייצור נשק ותחמושת בבלגיה - HERSTAL FN | הסיור יועד לנספחים צבאיים שמוצבים בבריסל, בהם גם נספח צה"ל לבלגיה, אל"ם משה טטרו | נוכחותו בסיור גררה מחאה מצד עובדי המפעל, שפתחו בשביתה כללית ועצרו את העבודה במפעל ל-24 שעות (בעולם)
שר הביטחון והפנים של בלגיה נענה להזמנת ראשי הקהילות באנטווערפן והגיע לביקור בקרב בני הקהילה, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי הביטחון • הוא התקבל בקבלת פנים חגיגית בבית הכנסת "אוסטן" בראשות חבר הבד"ץ הגרי"ז פולק וראשי 'מחזיקי הדת' • השר הבטיח: "מחויב לשלומם וביטחונם של יהודי העיר" • סיקור ותיעוד (חרדים)
בלגיה מטילה איסור גורף על השימוש במערכת הבינה המלאכותית הסינית DeepSeek בכל מכשיר עבודה ממשלתי - ממחשבי משרדי הממשלה ועד טלפונים ניידים של עובדי מדינה - בעקבות אזהרות גורמי סייבר מפני סיכון לדליפת נתונים רגישים לשרתי החברה בסין (טכנולוגיה)
משטרת בלגיה ביצעה היום פשיטות על מבנים דיפלומטים השייכים לאיחוד האירופי בעקבות חקירה שנפתחה | פשיטה של משטרת מדינה על מבנים של האיחוד האירופי, וככל הנראה בעלי מעמד דיפלומטי הוא אירוע נדיר במיוחד | זה מה שידוע (בעולם)
פיצוץ עוצמתי אירע במהלך טעינת רכב היברידי נטען במוסך ביתי בעיירה איזגם שבבלגיה. עשר דירות ניזוקו, אך לא דווח על נפגעים. חוקרי הדליקות קבעו כי הסיבה לפיצוץ היא כשל בסוללת הליתיום-יון של הרכב, שהובילה לשריפה ולקריסת קירות המבנה (בעולם)
שר הפנים והבטחון של בלגיה, ברנרד קוינטין, הודיע באופן דרמטי כי הוא עומד לשלוח חיילים לרחובות בריסל במטרה לעצור את גל הירי הקטלני בין העבריינים המקומיים | רק בשנה האחרונה התרחשו 57 אירועי ירי, הממשלה מחליטה לומר די בצעד דרמטי (בעולם)
חבר הפרלמנט החרדי בבלגיה מיכאל פרייליך הגיב למתקפתו של ראש הממשלה נתניהו בטוויטר על ראש הממשלה בארט דה-ובר | בשיחה עם כתבנו הוא מסביר את המורכבות של המצב הפוליטי בבלגיה - ומשווה לבן גביר וסמוטריץ' (מדיני)
בלגיה אמנם הודיעה השבוע בקול רעש גדול כי תכיר במדינת פלסטין, אולם התנתה את הכרה הרשמית בתנאים כמעט בלתי ניתנים לקיום | המשמעות: הכרזה חלולה במהלך החודש באו"ם, ללא משמעות מעשית בטווח הזמן הקצר והבינוני | גם ה"סנקציות" עליהן הכריז משרד החוץ מתבררות כנמר של נייר | אנליזה (מדיני)
ראש ממשלת בלגיה דה-וובר אמר היום כי הוא אינו תומך בהכרה במדינת פלסטין במצב הנוכחי | לצד קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, ראש הממשלה הבלגי הבהיר כי לא בשלה העת להכרה במדינת פלסטין וכי יש מספר תנאים למהלך עתידי בו הוא תומך באופן עקרוני (מדיני)