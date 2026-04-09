"מזועזע עמוקות": שר החוץ מגנה את התקיפה הישראלית בלבנון

חיל האוויר ביצע אתמול (רביעי) תקיפה אווירית במרחק של כמה מאות מטרים בלבד משגרירות בלגיה בביירות, בירת לבנון, בזמן ששר החוץ הבלגי מקסים פרבו נכח במקום. כך לפי טענת השר.

פרבו אמר כי הוא "מזועזע עמוקות" מ"אחד הימים המדממים ביותר שלבנון חוותה בתקופה האחרונה", לאחר שלדבריו עשרות בני אדם נהרגו ומאות נפצעו בתקיפות.

לפי הרשויות המקומיות, צה"ל שיגר כ-100 פצצות ברחבי המדינה בתוך שש דקות. חמישה פיצוצים נשמעו בבירה ולאחריהם היתמרו ענני עשן שחור גדולים שנראו היטב גם מארמון הנשיאות בגבעות ביירות.

לאחר פגישותיו עם הנשיא ג’וזף עאון וראש הממשלה נוואף סלאם אמר פרבו כי "זהו אחד הימים המדממים ביותר שלבנון חוותה בעת האחרונה. היינו משוכנעים שיש צורך להגיע לכאן כדי להביע את תמיכתנו. אנו מזועזעים עמוקות ומשתתפים בתחושות המדינה ואזרחיה".

ישראל הגדירה את המתקפה כ"מתקפה המתואמת הגדולה ביותר" נגד ארגון הטרור חיזבאללה מאז תחילת הלחימה בתחילת מרץ, והדגישה כי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית אינה חלה על לבנון. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי כך הדבר, בשיחה עם עיתונאי מרשת PBS.

מנגד, פקיסטן, שתיווכה במגעים, טענה כי ארצות הברית, איראן ובעלות בריתן הסכימו על הפסקת אש "בכל מקום", כולל בלבנון. ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף כתב ברשת X כי "אני מפציר בכנות בכל הצדדים לנהוג באיפוק ולכבד את הפסקת האש למשך שבועיים, כפי שסוכם, כדי לאפשר לדיפלומטיה להוביל להסדר שלום". איראן מצדה כבר איימה לפרוש מההסכם אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון.