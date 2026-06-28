ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, הציג הצהרה יוצאת דופן בנוגע לעתיד יחסי המגזרים בעיר, וקבע כי יש לחתור לפתרון של הפרדה שכונתית מלאה בין האוכלוסייה הכללית לקהילה החרדית. דבריו מגיעים על רקע מקרי חיכוך ומתיחות שנרשמו ברחובות העיר בתקופה האחרונה, המהווים שיא חדש ברגישות רבת השנים בין חלק מהתושבים הוותיקים לבין קהילת חסידי גור המקומית.

בראיון שהעניק לתקשורת הכללית, הסביר ראש העירייה את המציאות הדמוגרפית המתפתחת בעיר: "אנשי חסידות גור מרכיבים כיום כ-20% מבתי האב בערד, אך כ"י, בשל שיעור הילודה הגבוה בלעה"ר, הילדים בלבד מהווים קרוב ל-40% מהאוכלוסייה הצעירה בעיר". לדבריו, מדובר באורח חיים שונה לחלוטין – שמרני, רוחני ומקפיד מאוד, כאשר הקהילה עצמה אינה מעוניינת בעירוב חברתי או בחיים משותפים.

מעיין הוסיף כי מאחר שמדובר במדינה שבה לכל אזרח יש זכות חוקית לרכוש דירה בכל מקום, הרשות המקומית מקדמת כעת פתרון מעשי: "החלטנו לפעול להקמת שכונה חרדית ייעודית ונפרדת שבה יוכלו להתגורר, ובכך לאפשר לכל מגזר לנהל את אורח חייו הייחודי בשלווה וללא חיכוכים מיותרים".

"20 שנה של טעות אסטרטגית"

בפוסט שפרסם במקביל, חיזק מעיין את עמדתו והדגיש כי יצירת פתרונות דיור קהילתיים נפרדים היא המוצא המושכל היחיד למניעת חיכוכים. "היום כבר ברור לכולם ששכונה חרדית עצמאית ונפרדת בערד היא הפתרון היחיד לעתיד העיר", כתב ראש העירייה.

לדבריו, העיר משלמת כיום את מחירן של החלטות שגויות שנקטו הנהלות העיר בעבר: "במשך שני עשורים נעשתה כאן טעות אסטרטגית קשה. מנעו מהציבור החרדי להקים שכונה משלו מתוך מחשבה מוטעית שזה יבלום את הגעתם לערד. בפועל, הגזירה לא הועילה – הקהילה גדלה והתפתחה, המשפחות השתלבו בתוך השכונות הקיימות, והמציאות הזו יוצרת קשיים".

מעיין הוסיף כי מודל כזה אינו מחזיק מעמד באף עיר מעורבת בארץ: "לציבור החרדי יש את הצרכים הרוחניים והקהילתיים הייחודיים לו – מבתי כנסת, מקוואות ועד מוסדות חינוך על טהרת הקודש – ולתושבים האחרים יש דרישות שונות לחלוטין. הגישה העוינת שהובילו פה ב-15 השנים האחרונות נכשלה לחלוטין והובילה לתוצאות הפוכות".