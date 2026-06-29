בחסדי שמיים נמנע אסון בקהילה היהודית ברוסיה: שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB) הודיע היום (ראשון) כי סיכל פיגוע הצתה מתוכנן נגד בית כנסת בעיר ירוסלב, הממוקמת כ-250 קילומטרים מצפון-מזרח למוסקבה. במסגרת הפעילות נעצר אזרח רוסי מקומי, אשר על פי החשד פעל בהנחיית ארגון טרור בינלאומי.

בהודעה הרשמית שפרסם מרכז יחסי הציבור של ה-FSB, ונחשפה בסוכנות הידיעות הרוסית 'טאס' (TASS), נמסר כי "שירות הביטחון הפדרלי בלם הכנות לביצוע מעשה טרור בשטחי מחוז ירוסלב על ידי אזרח רוסי". החשוד הצהיר על עצמו כתומך של ארגון הטרור, ופעל על פי הנחיות ישירות של מפעיל השוהה בסוריה.

התוכנית: בקבוקי תבערה ובריחה למזרח התיכון

מחקירת כוחות הביטחון עולה כי החשוד רכש בהנחיית מפעילו רכיבים שונים וחומרים כימיים במטרה לייצר בקבוקי תבערה ומטעני הצתה מאולתרים. על פי התוכנית, החשוד התכוון להשליך את מטעני ההצתה לעבר מוסד הדת היהודי בעיר ולגרום לשריפת המקום על יושביו.

"לאחר ביצוע ההצתה, תכנן החשוד להימלט מרוסיה, לנסוע לסוריה ולהצטרף באופן פעיל לשורות ארגון הטרור", כך נמסר בהודעת שירות הביטחון. המזימה הנוראה תוכננה בקפידה, כאשר החשוד כבר החל בצעדים מעשיים לקראת ביצועה.

במסגרת ההכנות, ערך החשוד סיורים מוקדמים סביב בית הכנסת ואף צילם ותיעד את המבנה ואת דרכי הגישה אליו, כדי לבחור את העיתוי והמיקום המיטביים לתקיפה. התיעוד המפורט העיד על תכנון מוקפד ומקצועי של הפעולה הטרוריסטית.

הממצאים המפלילים: מטעני הצתה מוכנים לשימוש

במהלך פשיטה שערכו כוחות הביטחון על דירת המגורים של החשוד, נחשפו ממצאים מפלילים רבים. בין היתר נמצאו בקבוקי תבערה ומטעני הצתה מאולתרים כשהם מוכנים לחלוטין לשימוש מיידי. כמו כן, נתפסו מכשירי קשר וטלפונים ניידים שהכילו את ההתכתבויות וההנחיות המפורטות שקיבל ממפעילו בסוריה.

החשוד נעצר והועבר לחקירת המשך של גורמי הביטחון ברוסיה. בקהילה היהודית המקומית הביעו אנחת רווחה גדולה עם ההודעה על סיכול המזימה הנוראה, תוך הודיה לבורא עולם על הצלת נפשות רבות מאסון שהיה עלול להתרחש.