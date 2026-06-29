חילופי דברים קשים ואמוציונליים נרשמו היום (שני) בוועדת החינוך של הכנסת, כאשר ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה) מצא עצמו במרכז סערה פוליטית בעקבות התבטאות שלו כלפי ח"כ נעמה לזימי מיש עתיד.

הרקע לעימות החריף נעוץ באמירה קודמת של פינדרוס, שבה הצהיר כי "כל מי שחוסם כביש צריך לירות לו ברגליים". ח"כ עדי עזוז מיש עתיד בחרה להזכיר את האמירה במהלך הדיון בוועדה, לאור השתתפותו של ח"כ יצחק גולדקנופף ממפלגת דגל התורה במחאת הרכבים שהתקיימה בשבוע שעבר.

"לדעתך צריך לירות לח"כ גולדקנופף ברגליים כי הוא חסם כביש?" שאלה עזוז את פינדרוס, בניסיון לאתגר אותו על רקע הסתירה לכאורה בין דבריו בעבר להשתתפות חברו למפלגה במחאה.

ח"כ פינדרוס, שבחר שלא להתייחס ישירות לשאלה על גולדקנופף, הטיח בתגובה חריפה: "אבל תתחילי עם נעמה לזימי". האמירה עוררה גל תגובות סוערות בקרב חברי הכנסת הנוכחים, והובילה לסערה פוליטית שהתפשטה מעבר לכותלי הוועדה.

"התרת דם על מלא"

ח"כ נעמה לזימי הגיבה בזעם רב לאמירתו של פינדרוס. "אחרי שיריב לוין איים עלי באופן מאפיוזי שעוד יגיעו אלי, הגדיל היום יצחק פינדרוס ואמר שצריך לירות לי ברגליים בוועדת החינוך. התרת דם על מלא", צייצה לזימי בחשבונה ברשת X.

לזימי המשיכה בדבריה החריפים: "אין לי כבר מילים לתאר את מה שהם עוללו לכנסת ישראל. שיהיה ברור, זה רק הפרומו וזה עלינו להעיף אותם מחיינו ולבנות מחדש חברה נורמטיבית. לא תפחידו אותי ולא תאיימו עלי. מחנה התקווה ינצח".

גולן: "הסתה לאלימות"

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, הצטרף לגל הביקורת והטיח בפינדרוס. "פינדרוס, נעמה לזימי תמשיך לעמוד על הרגליים. ואנחנו נעמוד מאחוריה עד שנראה אתכם יורדים מהשלטון", צייץ גולן.

גולן הוסיף: "נעמה לזימי נלחמה והגנה בגופה על משפחות החטופים, שורדי השבי ומפגינים מפני אלימות משטרתית. לקרוא 'לירות לה ברגליים' זו הסתה לאלימות. אסור שזה יעבור בשתיקה. בממשלה הבאה נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות. עידן החסינות ייגמר".