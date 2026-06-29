תא"ל במיל' עופר וינטר, ששמו עולה לאחרונה בהקשר של התמודדות אפשרית בזירה הפוליטית, התייחס אמש (ראשון) במהלך מפגש ציבורי למספר סוגיות אקטואליות, ובהן הטעויות שנעשו לדעתו במלחמה, שילוב חרדים בצה"ל ומערכת המשפט.

כשנשאל מהקהל האם הוא מתכוון להצטרף למפלגה קיימת, על רקע הדיווחים בנוגע לאפשרות של חיבור עם בצלאל סמוטריץ' או איתמר בן גביר, השיב וינטר כי הוא מוכן לבחון רק התמודדות במסגרת חדשה. "עוד לא החלטתי אם אני הולך בכלל, אבל אם אני אלך זה יהיה רק עם אנשים חדשים שלא נגעו בפוליטיקה, כאלה שלא רוצים לריב, שמסרו נפש, שהיו איתי בצבא ויודעים שאין הבדל אם אתה דרוזי, בדואי או מתל אביב כי אנחנו נלחמים לאותה מטרה", אמר.

"לא כל מי שלובש שחור-לבן לומד תורה"

בהתייחסו למשבר הגיוס, טען וינטר כי יש לשנות את סדרי העדיפויות במדינה ולקדם את הלוחמים ואנשי המילואים. "מי שלא שירת בצה"ל או בשירות לאומי, לא יכול לשרת בשירות הציבורי", הבהיר.

בהמשך דבריו, ועל רקע הניסיונות לקדם את חוק יסוד לימוד תורה, התייחס וינטר לחשיבות הערך של הלימוד, אך מתח ביקורת חריפה על נציגי המפלגות החרדיות. "לימוד התורה ותורת ישראל שלנו הוא יסוד ברור בעם היהודי. עם ישראל נלחם בגלות על לימוד התורה. התורה שומרת ומגינה על עם ישראל, אבל לא כל מי שלובש שחור-לבן הוא לומד תורה", אמר וינטר.

"זה שקר ואני אומר את זה לגולדקנופף וגפני. הם קודם כל פוגעים בלומדי התורה, כי אני מאמין בלימוד התורה ומי שאנחנו מחליטים שצריך ללמוד צריך להיות שווה ערך לפחות כמו מי שמשרת שירות לאומי", הוסיף.

"הצבא כשל בשילוב חרדים"

וינטר התייחס גם לניסיונות העבר שלו בנושא השילוב. "אני עוסק בשילוב חרדים בצה"ל 10 שנים בתוך הצבא. כשהייתי מח"ט הקמתי פלוגה חרדית בגבעתי, פלוגת תומר, אחרי זה הקמתי פלוגה חרדית נוספת בצנחנים שקוראים לה חץ", סיפר.

לדבריו, "הגיעו מאות חרדים לצבא, אבל הצבא כשל בשילוב חרדים כי הוא הפר את הכללים שקבענו ונשבר האמון ואז אי אפשר להתקדם. אני מאמין שיגיעו המוני חרדים לצבא, זה יקרה באהבה ובאמון".

בעולם התורה: "אין מנדט לפשרות"

בשולי הדברים, בעולם התורה וביהדות החרדית מציינים כי לצד ההכרה החשובה של וינטר במעלת התורה השומרת והמגינה על עם ישראל בכל הדורות – דבר שהפך נדיר לשמיעה לאחרונה מחלקים בציונות הדתית – הרי שהדברים המעשיים שהציג מנוגדים לחלוטין להשקפת התורה.

גורמי חינוך והסברה חרדיים הבהירו בעקבות הפרסום כי הניסיונות של אישים שונים לקבוע קריטריונים לגבי השאלה "מי נחשב לומד תורה" או להשוות את מעמד עמלי התורה לשירות לאומי, אינם רלוונטיים.

עמדתם של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות נותרה ברורה, נחרצת ובלתי משתנית: קיימת הוראה ואסור מוחלט על כל סוג של גיוס או מכסות לבני הישיבות והאברכים, ואין שום מנדט לפשרות או לשיתוף פעולה עם תוכניות לשילוב חרדים בצבא, ללא שום יוצא מן הכלל.