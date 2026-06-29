הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את סקר הביטחון האישי לשנת 2025, והתמונה שעולה ממנו מדאיגה ביותר: כמעט מליון אזרחים בישראל נפגעו מעבירות במהלך השנה האחרונה, עבירות הסייבר מובילות את רשימת הפשיעה, והאמון של הציבור במשטרה נמצא בשפל חסר תקדים. מנגד, הסקר חושף נתון מרתק המעיד על חוסנה של הקהילה החרדית.

הסקר, שמבוסס על נתונים שנאספו מול עשרות אלפי אזרחים, מהווה כלי מרכזי עבור קביעת מדיניות המשרד לביטחון לאומי. הממצאים מספקים הצצה עמוקה למצב ביטחון הפנים בישראל, לאלימות הגואה ברחובות, ולפגעי הטכנולוגיה הפרוצה.

מליון קורבנות: התמונה המדאיגה

על פי ממצאי הדוח, במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר, כ-953 אלף איש – המהווים 15.0% מבני ה-20 ומעלה בישראל – נפגעו מעבירה כלשהי. המספרים מדברים בעד עצמם: אחד מכל שבעה אזרחים נפל קורבן לפשיעה.

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העבירה הנפוצה ביותר בישראל כיום היא עבירה מקוונת – פשיעת סייבר, גנבת זהות וסחיטה ברשת. לא פחות מ-8.2% מהאזרחים, כ-521 אלף איש, דיווחו כי נפגעו מעבירות אלו. הנתון מוכיח שוב את אזהרות גדולי ישראל מפני הסכנות החמורות האורבות במרחב הווירטואלי למי שאינו מוגן כראוי.

במקום השני בשכיחותה נמצאת עבירת אלימות או איום באלימות, ממנה נפגעו 3.5% מהאזרחים – כ-223 אלף איש. לאחר מכן ברשימה: עבירות גנבה (2.8%), הטרדות ופגיעות אישיות חמורות (2.5%), ובריונות וביוש ברשת (2.6%).

משבר אמון: הציבור איבד תקווה במשטרה

אחד הנתונים המטרידים ביותר שעולים מהדוח הוא חוסר האמון המוחלט של אזרחי ישראל במשטרת ישראל. בכל הנוגע לפשיעת רכוש כלפי משקי הבית – כגון פריצות לדירה וגנבות רכב – שיעור הדיווח למשטרה עומד על 36.7% בלבד. משמעות הדבר: רובם המוחלט של מקרי הפשיעה בישראל כלל לא מגיעים לידיעת רשויות החוק.

כאשר הנשאלים התבקשו להסביר מדוע לא דיווחו למשטרה, התשובות היו מוחצות: הסיבות המרכזיות כללו את התחושה שמדובר במקרה קל ערך, אך בעיקר – חוסר יכולת של המשטרה לטפל וחוסר רצון של המשטרה לטפל. מדובר בתעודת עניות לגופי אכיפת החוק.

בנוסף, מבין אלו שכן פנו למשטרה בעקבות עבירות רכוש, רבים ציינו כי אינם מרוצים מאופן הטיפול. הסיבות לחוסר שביעות הרצון כללו טענות כי המשטרה לא התייחסה ברצינות לדיווח, לא מצאה או לא תפסה את הפורץ, נהגה בחוסר נימוס, או לא דאגה ליידע את המתלוננים כראוי.

פריצות, גנבות ואלימות בכבישים

הפשיעה לא נעצרת ברחוב אלא חודרת לתוך הבתים. כ-218 אלף משקי בית – 7.0% מהמשקים בישראל – נפגעו מעבירות רכוש במהלך השנה. מתוכם, 4.5% חוו פריצה או ניסיון פריצה לדירה וגנבת רכוש, ו-4.6% חוו עבירות כלפי רכבם הפרטי.

החיים הציבוריים הפכו גם הם לזירת קרב. הסקר בחן את סוגיית ההתנהגות האלימה בכבישים, וגילה כי אזרחים רבים חוששים באופן יומיומי מאלימות מצד נהגים אחרים – קללות, איומים, חסימות ונהיגה מסוכנת. גם תופעת הוונדליזם והשחתת הרכוש הציבורי באזורי המגורים פוגעת באיכות חייהם של רבים.

מטרד נוסף שפוגע באיכות החיים הוא רעש בשעות הלילה: חלק ניכר מהאוכלוסייה דיווח על היפגעות מתדירות גבוהה של רעש בסביבת המגורים לאחר השעה 11:00 בלילה.