מהומה פרצה היום (שני) באירוע הנחת אבן פינה בקיבוץ עין השלושה, לציון בניית 1,000 בתים חדשים בעוטף עזה. אייל אשל, אבי התצפיתנית רוני אשל שנרצחה בשבעה באוקטובר, קטע את דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בטקס והטיח בו האשמות קשות.
"הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות - כי אתה הצבעת נגד", אמר אשל לסמוטריץ' בפני הקהל. בנוסף, הוא הצהיר כי "כל יהודי העולם צריכים להבין שהממשלה גורמת לאסון בלתי הפיך". הדברים נאמרו בעת שהשר ניסה להמשיך בנאומו, אך נאלץ להתמודד עם הקטיעה הבוטה.
סמוטריץ' ניסה להרגיע את המצב ואמר: "באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי ובצדק. אנשים שבגבורה חוזרים לכאן, באתי להגיד תודה גם לכם, אני אוהב אותך אייל". אך אשל לא הסתפק בכך וקטע אותו שוב: "רוני נשרפה בחמל - אתה לא מגן עליי אתה לא אוהב אותי בכלל".
מחוץ לאירוע תועדו עשרות מפגינים עם שלטים נגד הגעתו של סמוטריץ'. מארגוני "חזית הנגב" ו"בשם העוטף" נמסר: "השר סמוטריץ' מגיע היום לעשות סיבוב יח"צ על חשבון החורבן ומאמצי השיקום שלנו. אנחנו כאן כדי להזכיר לו שהוא לא יכול להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי לקנות מחילה".
רקע: המתיחות בין סמוטריץ' לשורדי השבי
האירוע מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין השר לבין משפחות החטופים ושורדי השבי. לפני מספר ימים, שורד השבי אור לוי תקף בחריפות את סמוטריץ' בעקבות אמירתו כי "בזכותו כל החטופים כאן". לוי כתב בפוסט נוקב: "אם זה היה תלוי בך גם לא היינו חוזרים עד היום - בשבילך אנחנו נזק אגבי לטרלול שלך. אמרתי והפעם גם אצעק את זה. בצלאל סמוטריץ אתה בושה של שר בושה של אזרח ובושה של בן אדם".
לפני כחודשיים תקף לוי את האמירה של סמוטריץ', שלפיה "הקמת ממשלה עם מנסור עבאס היא חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר", ואמר כי האמירה הזו "הדבר הכי זול והכי שפל שאפשר לעשות". לוי טען כי טבח 7 באוקטובר היה "אולי האסון הכי גדול שקרה לנו בתור מדינה".
הפרויקט: 1,000 בתים חדשים בחבל התקומה
הפרויקט שבמסגרתו התקיים הטקס מטרתו להרחיב את היישובים בחבל התקומה ולחזק את האוכלוסייה בעוטף עזה. המיזם מובל על ידי הסוכנות היהודית בשיתוף משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, משרד האוצר, מנהלת תקומה ומשרד הבינוי והשיכון.
הפרויקט נתמך בסיוע תרומות של יהדות התפוצות ובהן קרן היסוד, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וקרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל מקליבלנד. מדובר במהלך משמעותי לחיזוק ההתיישבות בעוטף עזה לאחר אירועי שמחת תורה.
יצוין כי בשבועות האחרונים מתגברת הדאגה בקרב תושבי עוטף עזה מפני חזרה למציאות הביטחונית שקדמה לשבעה באוקטובר, לאחר דיווחים על התחזקות ארגוני הטרור ברצועה. התושבים מזהירים מפני חזרה למדיניות ההכלה ודורשים מענה ביטחוני מלא ומיידי.
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