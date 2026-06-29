מהומה פרצה היום (שני) באירוע הנחת אבן פינה בקיבוץ עין השלושה, לציון בניית 1,000 בתים חדשים בעוטף עזה. אייל אשל, אבי התצפיתנית רוני אשל שנרצחה בשבעה באוקטובר, קטע את דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בטקס והטיח בו האשמות קשות.

"הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות - כי אתה הצבעת נגד", אמר אשל לסמוטריץ' בפני הקהל. בנוסף, הוא הצהיר כי "כל יהודי העולם צריכים להבין שהממשלה גורמת לאסון בלתי הפיך". הדברים נאמרו בעת שהשר ניסה להמשיך בנאומו, אך נאלץ להתמודד עם הקטיעה הבוטה.

סמוטריץ' ניסה להרגיע את המצב ואמר: "באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי ובצדק. אנשים שבגבורה חוזרים לכאן, באתי להגיד תודה גם לכם, אני אוהב אותך אייל". אך אשל לא הסתפק בכך וקטע אותו שוב: "רוני נשרפה בחמל - אתה לא מגן עליי אתה לא אוהב אותי בכלל".

מחוץ לאירוע תועדו עשרות מפגינים עם שלטים נגד הגעתו של סמוטריץ'. מארגוני "חזית הנגב" ו"בשם העוטף" נמסר: "השר סמוטריץ' מגיע היום לעשות סיבוב יח"צ על חשבון החורבן ומאמצי השיקום שלנו. אנחנו כאן כדי להזכיר לו שהוא לא יכול להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי לקנות מחילה".

רקע: המתיחות בין סמוטריץ' לשורדי השבי

האירוע מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין השר לבין משפחות החטופים ושורדי השבי. לפני מספר ימים, שורד השבי אור לוי תקף בחריפות את סמוטריץ' בעקבות אמירתו כי "בזכותו כל החטופים כאן". לוי כתב בפוסט נוקב: "אם זה היה תלוי בך גם לא היינו חוזרים עד היום - בשבילך אנחנו נזק אגבי לטרלול שלך. אמרתי והפעם גם אצעק את זה. בצלאל סמוטריץ אתה בושה של שר בושה של אזרח ובושה של בן אדם".