פרויקט ניסיוני של מעבדות ביו-טכנולוגיה ומותג אופנה יצר תיק יד חד‑פעמי מעור קולגן שגודל במעבדה על בסיס מקטעי חלבון שהופקו מעצמות טירנוזאורוס רקס | התוצאה - אקססורי טורקיזי שמוצג במוזיאון באמסטרדם, יועמד במכירה פומבית בחצי מיליון דולר (בעולם)
"ביצת החורף הקיסרית" של פברז'ה נמכרה ב-22.9 מיליון לירות שטרלינג - יצירת מופת משובצת 4,500 יהלומים, שנועדה במקור כמתנה לאמו של הצאר הרוסי האחרון | מה הסיפור שמאחורי הביצים שהציתו את דמיונם של אספנים? (חדשות בעולם)
סקיצה זעירה בגיר אדום של כף רגל, שנוצרה כנראה סביב 1511–1512 כהכנה לדמות אותה עתיד היה לצייר מיכאלאנג'לו, התגלתה באוסף פרטי בחוף המערבי של ארצות הברית לאחר שנשלחה במקרה להערכה מקוונת | בחודשים שלאחר מכן עבר הרישום מחקר מעמיק ואימות טכני והיסטורי, שביסס את שיוכו למיכלאנג’לו ואת מקומו בשרשרת ההכנות לאחד הפרויקטים האייקוניים בתולדות האמנות (בעולם)
האמן הבריטי דיוויד שריגלי מציג בתערוכה חדשה בלונדון ערימה עצומת ממדים של חבלים שנאספו ממרינות, מספנות, חוות רוח וגופי תעשייה ברחבי בריטניה, ומתמחר אותם ב - מיליון פאונד | שריגלי, המוכר בהומור השחור והאירוני בעבודותיו, יוצר מיצב שמבקש לעורר דיון מחודש בערכם של חומרי גלם נטושים - אך גם בניפוח מחירי היצירה העכשווית (בעולם)
אחד הרכבים הפרועים שנבנו אי פעם - המכונה "החיה" (The Beast) - חוזר אל זירת המכירות | מתחת למכסה המנוע הארוך מסתתר מנוע מרלין V12 בנפח 27 ליטר, אותו מנוע שהניע ספיטפיירים במלחמת העולם השנייה | כעת, לאחר שדרוגים חיצוניים ופנימיים, הרכב עומד להימכר מחדש במכירה פומבית בבריטניה ומעורר שוב עניין בקרב אספנים וחובבי הנדסה קיצונית (רכב)
יהלום "מלון בלו", ששקל 9.51 קראט ודורג בדרגת ניקיון גבוהה ביותר שב למכירה פומבית בכריסטי'ס ז'נבה | היהלום, שהיה שייך לרייצ'ל "באני", מושך פעם נוספת עניין עולמי בזכות נדירותו, איכותו הגבוהה והעבר התרבותי הייחודי שצבר (מעניין)
שעון של חברת 'פאטק פיליפ' מ-1943 נמכר בסכום דמיוני של 43 מיליון יורו, אחד מארבעה שעונים זהים בלבד שיוצרו על ידי החברה | השעון מחזיק בפיצ'ר תאריכי יוצא דופן ועשוי באורח נדיר מפלדת אל-חלד | כל הפרטים (חדשות, בעולם)
"גביע השמחה" הוא גביע הקידוש העתיק ביותר הידוע בעולם, המתוארך למאות ה-11 או ה-12, והוא חושף סיפור מדהים על קהילה יהודית משגשגת בח'וראסאן שעל דרך המשי | החודש הוא יוצא למכירה אספנים רבים לוטשים עיניים ובינתיים המחיר רק עולה (חדשות בעולם)
ציור נדיר של פבלו פיקאסו, נמכר בסוף השבוע האחרון עבור סכום שיא שנתי לציור בצרפת | היצירה, שנשמרה באוסף משפחתי פרטי למעלה משמונים שנה ולא הוצגה מעולם לציבור, עוררה קרב עולמי מרתק בין אספנים מאירופה, אסיה וארצות הברית | מדובר בהישג אמנותי והיסטורי, שהודגש על ידי השימור המושלם של הציור ועל רקע מערכת היחסים המסעירה שהייתה בין האמן למושא הדיוקן (בעולם)
פריט נדיר וייחודי שנוצר ב-1913 על ידי אחת המעצבות הבודדות בהיסטוריה של פברז'ה, הוצג כמתנה אישית מהצאר ניקולאי השני לאמו וצפוי להפוך ליצירה היקרה ביותר של פברז'ה שנמכרה אי פעם | הביצה, המשובצת ביותר מ-3,200 יהלומים ונחשבת לפסגת המלאכה וההמצאה האמנותית, תוצע למכירה פומבית בכריסטי'ס בלונדון בדצמבר עם הערכה שעשויה לחצות את רף 100 מיליון השקלים (בעולם)
לראשונה בתולדות סות’ביז, בית המכירות הפומביות הבינלאומי השיק סדרת מכירות יוקרה באבו דאבי, שתעמיד למכירה יהלומים נדירים, רכבי ספורט על, שעוני אספנים ומכוניות מירוץ של מקלארן | כל זהמתרחש במקביל לגרנד פרי פורמולה 1 ולאירועי כלכלה וטכנולוגיה, כחלק ממגמת המיצוב של הבירה האמיראית כמרכז עולמי להשקעות ותרבות עילית (בעולם)