ראש הממשלה נתניהו הגיש לפני זמן קצר לנשיא הרצוג בקשת חנינה | בקשת החנינה מוגשת לאחר שהנשיא הרצוג הבהיר אחרי שקיבל את האיגרת בנושא מהנשיא טראמפ, כי צריך בקשה רשמית של נתניהו לחנינה, כעת הבקשה מועברת כאמור על פי הכללים | הנשיא הרצוג הבהיר, כי הבקשה תישקל ברצינות (חדשות, פוליטי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תיק 1000 ("תיק המתנות"), והכחיש קו אספקה קבוע של סיגרים ושמפניות. בעדותו תקף את אחד העדים וכינה אותו "מר מומי השקרן משולם" – והוזהר על ידי השופטת לשמור על סגנון הולם (בארץ)
ראש הממשלה הופיע הבוקר (שלישי) בבית המשפט והעיד מאחורי דלתיים סגורות, בעקבות בקשתו לקיים חלק מהדיון באופן חסוי בשל "עניינים ביטחוניים דחופים" | במהלך הדיון מסר פרטים כלליים בלבד, והבהיר לשופטים: "יש התפתחויות ביטחוניות שלא ניתן לפרט כאן"|מזכירו הצבאי של רה"מ הגיע לביהמ"ש ובעקבות דברים שאמר - השופטים אישרו כי הדיון יסתיים היום בשעה 13:30 (בארץ)
סנגורי ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט האלפים, ביקשו מבית המשפט לחזור בו מההחלטה לקיים ארבעה ימי דיונים בשבוע, או לחילופין לשחרר אותם מייצוג ראש הממשלה | זאת הפעם השלישית שהוגשה בקשה כזאת לבית המשפט, בטענה כי המספר הרב של ימי הדיון מהווה נטל כבד על ההגנה (משפט)
בהמשך לחשיפת החשדות נגד יונתן אוריך, יועצו הבכיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כתב החשדות שפרסמה היום (שני) פרקליטות מחוז מרכז כולל סעיפים חמורים נוספים. על פי ממצאי החקירה, בספטמבר האחרון מסרו אוריך ואלי פלדשטיין – דובר נוסף בלשכת נתניהו – את המסמך המסווג בתצורתו המקורית לגורמים נוספים, ביודעם שהדבר עלול להזיק לביטחון המדינה ( בארץ, משפט)
כיממה לאחר הפוסט שפרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על סיום משפטו של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים, הערב (חמישי) דווח כי עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניהל בתקופה האחרונה מגעים חשאיים לסיום משפט נתניהו (פוליטי)
ראש הממשלה נתניהו העיד היום פעם נוספת בבית המשפט המחוזית בתל אביב במסגרת משפטו המתנהל בחשדות בתיקי האלפים הכוללים חשד לטובות הנאה והפרת אמונים | במהלך ההפסקה מיהר אחד המפגינים להתפרץ בבוטות ועו"ד חדד הודיע לשופטים כי מדובר בבריונות שצוות ההגנה לא יסכים לסבול תוך כדי התנהלות המשפט | צפו (בארץ)
קצין בכיר התרעם היום בדיון בבית המשפט על פרשת קטאר-גייט, על כך שעו״ד חדד מייצג את שלושת החשודים בפרשה במקביל | המשטרה מתכוונת לפנות ללשכת עורכי הדין, בבקשה שיורו לחדד כי אין בסמכותו לייצג את שלושה חשודים במקביל (פוליטי, משפט)
בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתנהל בשעות אלו משפטו של ראש הממשלה המעיד זו הפעם ה-18 בפני השופטים על החשדות החמורים בתיקי האלפים | ראש הממשלה התעקש בעדותו שפעל לטובת הציבור ללא שיקולים זרים או הטיות לטובת בזק ואלוביץ' (משפט)
הלחץ המשפטי לצמצם את עדויות נתניהו ליומיים בשבוע בלבד, יחד עם דרישה להתחשבות בלוח הזמנים הביטחוני של ראש הממשלה מגיע לדיון בדלתיים סגורות בבית המשפט המחוזי | ראש אמ"ן צפוי גם הוא להגיע ולהשתתף בדיון החסוי בבית המשפט, לפי המידע שיוצג, השופטים יחליטו האם להיעתר לבקשה (בארץ, משפט)