יו״ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר, קיים היום דיון בנוגע לבניית מלון ליזם פלסטיני בירושלים ואמר בדיון: "תכנון בירושלים אינו עניין טכני בלבד, אלא סוגיה לאומית־ביטחונית. לא ניתן לתומך הטרור היזם הפלסטיני בשאר אל-מסרי, להשתלט על קרקעות בירושלים" (חדשות בארץ)
הוועדה המחוזית ירושלים תדון בישיבתה היום בהתנגדויות לתוכנית ביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים, שמציעה שימור של 3 מבנים ישנים בסמוך לציונו של בעל "האמרי אמת" מגור | לתוכנית הוגשו התנגדויות רבות, בין היתר של חסידי גור, בטענה להתחשבות בחסידים העוברים בשבילים במתחם בדרכם לקבר בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל (חרדים)
יו"ר ועדת תכנון ובנייה בעיר בית שמש, שמעון גולדברג, מונה היום על ידי שר הפנים משה ארבל שביקר בבית שמש, לחבר מן המניין בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים - כנציג הרשויות המקומיות | זו המשמעות של המינוי (חדשות חרדים)