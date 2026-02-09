דרמה בבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב: השופטת ביטלה כתב אישום על בניית פרגולה, לאחר שנחשפה התנהלות פגומה של הוועדה המקומית בעירייה. בפסק דין חריף נקבע כי הרשות פגעה בזכות להליך הוגן ופעלה בחוסר שקיפות (חוק ומשפט)
יו״ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר, קיים היום דיון בנוגע לבניית מלון ליזם פלסטיני בירושלים ואמר בדיון: "תכנון בירושלים אינו עניין טכני בלבד, אלא סוגיה לאומית־ביטחונית. לא ניתן לתומך הטרור היזם הפלסטיני בשאר אל-מסרי, להשתלט על קרקעות בירושלים" (חדשות בארץ)
ועדת המשנה לתכנון ולבנייה של עיריית בני ברק המליצה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב לאשר תוכנית מתאר חדשה לעיר | התוכנית החדשה לבני ברק כוללת שדרוג תשתיות, הרחבת שטחי מגורים, יצירת מרחבים ציבוריים מותאמים לצרכים החרדיים (כמו חצרות, סוכות וחניה), ושיפור התחבורה והנגישות | כל זאת תוך שמירה על אופייה הייחודי של העיר והקפדה על ערכי ההלכה והקהילה (חרדים)
יו"ר ועדת תכנון ובנייה בעיר בית שמש, שמעון גולדברג, מונה היום על ידי שר הפנים משה ארבל שביקר בבית שמש, לחבר מן המניין בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים - כנציג הרשויות המקומיות | זו המשמעות של המינוי (חדשות חרדים)