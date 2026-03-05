בימים אלה פועלים כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר- מדרום לנבטייה, במתחם שבו חיזבאללה בנה במשך 20 שנה מתחת לאדמה מפקדה מבוצרת, ועל פי הערכות מאחסן במקום טילים בליסטים תוצרת איראן | אלא שבמערכת הביטחון שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על המתחם, במה שעשוי לשמש כמבחן ליכולתו ולנכונותו לפעול נגד חיזבאללה באופן גלוי (צבא)
פרסום הבוקר ב'וול סטריט ג'ורנל' מעלה כי האיראנים טעו בחישוב כשהסתמכו על ערי טילים תת קרקעיים, מה שאפשר למעשה לישראל וארה"ב לנטרל את האיומים | הקונספציה של טהרן שמובילה היום למפלתה | צילומי לוויין מאששים את ההערכות במערב: איראן עשתה טעות גורלית (חדשות)
במסגרת הסטת הכוחות והמשאבים מהחזית הלבנונית אל החזית בעזה וכתישת הטרור ברצועה, מגיעים הכוחות להישגים רבים במאמץ להכרעת החמאס | על פי הודעת דובר צה"ל הערב (שבת) כוחות יחידת יהל״ם ואוגדה 99 השמידו אתר תת-קרקעי לייצור אמצעי לחימה במרכז רצועת עזה | צפו בתיעודים מהמקום (צבא וביטחון)