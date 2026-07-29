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מתחת למפעל אזרחי

כך הושמדה מפקדה תת-קרקעית של חיזבאללה | צפו בתיעוד

צוות הקרב החטיבתי 401 ויהל"ם השמידו מפקדה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה שפעלה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה במרחב הבטחוני בדרום לבנון | צפו בתיעוד (צבא)

תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שהושמד במרחב הבטחוני בדרום לבנון
תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שהושמד במרחב הבטחוני בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 91 פועלים במרחב הבטחוני בדרום לבנון, להסרת איומים על מדינת ישראל.

במהלך הפעילות בכפר חדאת'א שבמרחב הביטחוני, כוחות גדוד 601 ויהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של ארגון הטרור .

תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי
תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי| צילום: צילום: דובר צה"ל

אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו שלושה חדרי שהייה.

התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפי"ל.

אמצעי לחימה שאותרו במרחב התוואי התת-קרקעי
אמצעי לחימה שאותרו במרחב התוואי התת-קרקעי| צילום: צילום: דובר צה"ל

בנוסף, במרחב התוואי אותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.

מדובר נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

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