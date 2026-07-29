כך הושמדה מפקדה תת-קרקעית של חיזבאללה | צפו בתיעוד

תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שהושמד במרחב הבטחוני בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
כוחות צוות החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 91 פועלים במרחב הבטחוני בדרום לבנון, להסרת איומים על מדינת ישראל.
במהלך הפעילות בכפר חדאת'א שבמרחב הביטחוני, כוחות גדוד 601 ויהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה.
תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי| צילום: צילום: דובר צה"ל
אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו שלושה חדרי שהייה.
התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפי"ל.
אמצעי לחימה שאותרו במרחב התוואי התת-קרקעי| צילום: צילום: דובר צה"ל
בנוסף, במרחב התוואי אותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.
מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".
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