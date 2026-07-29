כך הושמדה מפקדה תת-קרקעית של חיזבאללה | צפו בתיעוד

תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שהושמד במרחב הבטחוני בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתוך התוואי התת-קרקעי שהושמד במרחב הבטחוני בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:29

כוחות צוות החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 91 פועלים במרחב הבטחוני בדרום לבנון, להסרת איומים על מדינת ישראל.

במהלך הפעילות בכפר חדאת'א שבמרחב הביטחוני, כוחות גדוד 601 ויהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה.

תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי - צילום: דובר צה"ל תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:10

אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו שלושה חדרי שהייה. התעשייה האווירית חושפת: המטוס שישנה את הלחימה המודרנית דוד ישראלי | 21.07.26 התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפי"ל.

אמצעי לחימה שאותרו במרחב התוואי התת-קרקעי - צילום: דובר צה"ל אמצעי לחימה שאותרו במרחב התוואי התת-קרקעי | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:23

בנוסף, במרחב התוואי אותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".