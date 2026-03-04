תיעוד לוויין חושף: בטהרן פועלים להסתרת ומיגון אתרים אסטרטגיים שנפגעו בעימותים האחרונים • מנהרות נאטמו ושכבות עפר הונחו על מבני בטון בפרצ'ין ובנתנז • במקביל: בפנטגון נערכים לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת שתימשך שבועות (חדשות בעולם)
מצרים העבירה הצעה לישראל וחמאס, ולפיה המרצחים הכלואים ברפיח יעבירו מידע על מנהרות, כדי שישראל תוכל להשמידן, ובתמורה יקבלו "מעבר פתוח" לפנים רצועת עזה - לאזור שאטי שעדיין בשליטת ארגון הטרור (צבא וביטחון)
כוחות הביטחון הסוריים גילו כלא תת-קרקעי סודי בפרברי חומס, ששימש את משטר אסד המודח למעצר ועינויים של אזרחים | על פי הדיווח, "הכלא מוסתר מתחת לאדמה ויש לו דלת ברזל נעולה, הוא מכיל ציוד וכלי עינויים כגון מקלות וחבלים" (העולם הערבי)
צה״ל הודיע כי כוחותיו סיימו מבצע רחב במרכז רצועת עזה, שבמהלכו נחשפו והושמדו תוואי מנהרות התקפיות ששימשו את חמאס | בתיעוד שמפרסם היום דובר צה"ל נראה בצילום אווירי רגע השמדת תוואי המנהרה הענק | עוד חשף צה"ל תמונות ממתחם השהייה של ארגון הטרור בתוך מנהרות הטרור (צבא)
דובר צה"ל חושף כי כוחותיו איתרו קני שיגור בלב בית קברות בעיר עזה, הממצאים הושמדו | עוד הודיע צה"ל על חשיפה של תוואי מנהרות תת-קרקעי באורך של כשישה קילומטרים, אשר ברובו הושמד במהלך הפעילות במרכז דרג׳ תופאח (צבא וביטחון)
סרן נועם רביד הי"ד וסמ״ר יהלי שרור הי"ד - שני לוחמי יחידת יהל"ם, נהרגו מפיצוץ בפיר מנהרה בדרום רצועת עזה | מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחמים פעלו לסריקת פיר במנהרה בשכונת ג'נינה שברפיח, כשאז התפוצץ מטען | בתקרית אחרת נפצע לוחם באורח קשה בסמוך לטנק ובצה"ל בודקים את פרטי התקרית (צבא וביטחון)
צבא לבנון השתלט על מתחם המנהרות הענק של ארגון הטרור חיזבאללה - אחרי שהמקום רוקן מ"ציוד כבד" | לפי הדיווחים בלבנון, מדובר במתקן "עימאד 4", ששימש את חיזבאללה לשיגור טילים, ונחשף בתיעוד שהפיץ ארגון הטרור במהלך הקיץ | בתיעודים נראים חיילי צבא לבנון כשהם נעים במתחם התת-קרקעי | צפו (חדשות)