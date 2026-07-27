כוחות הביטחון השלימו הלילה (ראשון) את מעצרם של כלל המחבלים שהיו מעורבים בתקיפה וחטיפת נשקו של חייל צה"ל שהיה בחופשה במרחב סוסיא שבחטיבת יהודה. ארבעת המחבלים נעצרו במסגרת מאמץ מודיעיני משותף של צה"ל, משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, כך על פי הודעה משותפת שפורסמה הבוקר.

האירוע החמור התרחש בסוף השבוע האחרון, כאשר חייל בחופשה שרעה צאן במרחב סוסיא הותקף על ידי מספר פלסטינים. התוקפים הטיחו אבן בראשו, פצעו אותו באורח בינוני, וחטפו את נשקו הצבאי לפני שנמלטו לעבר הכפר יטא. מיד לאחר האירוע פתחו כוחות הביטחון בסריקות נרחבות בשטח.

במהלך הסריקות המהירות שבוצעו בעקבות האירוע, הצליחו כוחות הביטחון לאתר את הנשק החטוף ולעצור שני מחבלים ראשונים שהיו מעורבים במעשה. הפעילות המודיעינית המשולבת של צה"ל והשב"כ אפשרה איתור מהיר של המעורבים בתקיפה.

במהלך הלילה יצאו לוחמי יחידת דובדבן לפעילות מבצעית ממוקדת במרחב העיר יטא שבחטיבת יהודה. במסגרת הפעילות עצרו הלוחמים מחבל נוסף שהיה מעורב באירוע חטיפת הנשק. היחידה המובחרת פעלה על בסיס מידע מודיעיני מדויק שהוביל למעצר המהיר.

בהמשך היום, לאחר שהכוחות המשיכו בסריקות במרחב, הסגיר את עצמו מחבל נוסף שהיה מעורב בתקיפה לידי כוחות המנהל האזרחי. כוחות הביטחון מסרו כי כלל המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון, במטרה לברר את מלוא פרטי האירוע ולבדוק אם היו מעורבים נוספים.