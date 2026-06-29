נשיא צרפת עמנואל מקרון נפגש היום (שני) עם סולטן עומאן בפריז, ברקע המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן ונושא מצר הורמוז שטרם נפתר.

הנשיא פרסם מסר ברשת החברתית בו קידם בברכה את השליט מהמפרץ:

"שמח לקבל את הוד מלכותו חית'אם בן תאריק, הסולטן של עומאן, לביקורו הרשמי הראשון בפריז.

סולטנות עומאן וצרפת מחזקות היום את השותפות שלהן באמצעות הסכמים היסטוריים בתחומים הכלכלי, המדעי, התרבותי והתעשייתי.

אנו פועלים יחד למניעת הסלמה במזרח התיכון. החלטנו לשתף פעולה במשותף, בשיתוף עם שותפינו, בניקוי המוקשים במצר כדי להבטיח את נתיבי השיט ולוודא מעבר חופשי וללא תנאים במצר הורמוז".

אלא שהגולשים שמו לב לפרט מעניין: מקרון שוב חזר להרכיב את משקפי השמש שהפכו לסמל מסחרי שלו.

בפעם הקודמת שלבש אותם, אמר הנשיא בעצמו כי הדבר נועד להסתיר כתם בארובת העין בעקבות כלי דם שהתפוצץ.

הגולשים לא ויתרו למקרו ותהו אם הוא שוב "חטף" מאשתו בריז'יט שכזכור הכתה את בעלה למול מצלמת טלוויזיה בירידה מהמטוס הנשיאותי.

איש הימין הקיצוני פלוריאן פיליפו היטיב להגדיר את הסיטואציה: "מקרון מוציא שוב את משקפי השמש שלו! עונש חדש מבריגיט או כדי שוב להיות מגניב?

נזכיר שהחברה הצרפתית שייצרה את המשקפיים פשטה את הרגל מאז".

גולש אחר כתב: "הכל שקר אצל מקרון. לא לובשים משקפי שמש ברמה כזו של אחריות מדינית כדי לדבר פנים אל פנים. המבט הוא עניין מהותי. לכן הוא מסתיר שוב "בעיה". באיזה מצב בריאותי נפשי ופיזי נמצא האיש הזה באמת, זו השאלה המרכזית."