לוחמי צה"ל שסרקו מנהרות שבהן הסתתרו המחבלים הנצורים ברפיח גילו פתקי נייר קטנים, ובהם מה שנראה כיומן שכתבו המחבלים על מצבם | הם מתארים את מלאי האוכל והשתייה שנגמר להם, ומביעים תקווה ל"ישועה" | הפתקים נבחנים על ידי אגף המודיעין | אלו הציטוטים שנחשפו מתוך הפתקים (חדשות)
צה"ל חשף סרטון נדיר שצילמו מחבלי חמאס בבית חאנון - ונלקח מעזה לפיענוח באמ"ן | בתיעוד נראים מחבלי חמאס חמושים, הפועלים מבית ספר יסודי, ומוציאים אמל"ח מפיר במתחם בית הספר שמתחבר לתוואי תת קרקעי | בבית חאנון אותרה רשת מנהרות טרור שנבנו מתחת לבתי אזרחים ובתי ספר (צבא)
שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בפני סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס שמעל 60% ממנהרות חמאס נותרו שלמות גם לאחר תחילת הלחימה | בהודעה שפרסם הערב כתב כי "הנחיתי את צה"ל להציב את נושא הריסת המנהרות כמשימה המרכזית כעת בשטח הצהוב הנמצא בשליטתנו, לצד ההגנה על החיילים והיישובים" (ביטחון)
כתישת תשתיות החמאס נמשכת כל העת, והערב מסר דובר צה"ל כי כוחות ההנדסה החטיבתיים בשיתוף לוחמי יהל״ם, איתרו מנהרה תת-קרקעית באורך של כקילומטר ובה חדרי שהייה ואמצעי לחימה ששימשו את מחבלי חמאס למטרות צבאיות | צפו בתיעוד מהמנהרה (צבא)
בצל המשא ומתן לפירוק חיזבאללה מנשקו, כוחות צה"ל יצאו למבצע מיוחד וממוקד בלבנון להשמדת ומניעת התבססות מחדש של חיזבאללה במרחב. הושמדו מתקנים צבאיים, מנהרות, תשתיות טרור ועוד | תיעוד מיוחד מהשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון (חדשות, ביטחון)
ברקע המלחמה שזה עתה הסתיימה מול איראן, כוחות צה"ל ממשיכים ללחום מול האויב החמאסי ברצועת עזה ומשמידים תשתיות טרור | באחת הפעילויות, הכוחות השמידו כ-3 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים מסועפים אשר שימשו את המחבלים לפעילויות טרור | צפו (חדשות, צבא וביטחון)
צוות הקרב של חטיבת הצנחנים בפיקוד אוגדה 98, בשיתוף לוחמי יהל"ם, איתרו והשמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי בחאן יונס, כך מסר דובר צה"ל | בנוסף, נמסר כי הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו יותר מ-200 תשתיות טרור, לרבות פירי מנהרות, מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים (צבא)
כשלושה שבועות לאחר החיסול המהדהד בחצר בית החולים האירופאי בחאן יונס, דובר צה"ל מפרסם הערב (ראשון) כי אותרה גופתו של מוחמד סינוואר ראש הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס | דובר צה"ל אמר בסיור במנהרת הטרור כי "מדובר שימוש ציני של החמאס בתשתית אזרחית, בית חולים, במקום לעזור לאנשים, לגרום למוות ורצח" (צבא)
כוחות עוצבת הקומנדו בשיתוף לוחמי יהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי של חמאס באורך של כקילומטר במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה |במהלך סריקות שבוצעו במרחב המנהרה טרם השמדתה, הכוחות זיהו מחבלים שהתבצרו במנהרה וחיסלו אותם (חדשות)
כוחות צה"ל פועלים במרבית הזירות ברצועת עזה ומשמידים תשתיות טרור ומחסלים מחבלים | דובר צה"ל פרסם תיעודים של פעילות גבעתי בצפון הרצועה | הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו תשתיות טרור, ביניהן מספר מבנים ממולכדים ותוואים תת-קרקעיים ששימשו את ארגוני הטרור ברצועה • צפו בתיעודים (חדשות מלחמה)